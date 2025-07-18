Клиент PARI поставил 100 000 рублей на Косту против Копылова на UFC 318

20 июля состоится турнир UFC 318, в одном из поединков которого сразятся топовые средневесы Роман Копылов и Пауло Коста. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают, что сибиряк продлит свою победную серию. Ставки на успех Романа Копылова принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует 70% вероятности. Заключить пари на победу Пауло Косты можно за 3.15, ничья идет за 60.00. Эти котировки выражают вероятности 29% и 1%.

Большинство клиентов PARI также склоняются к победе российского бойца. 72% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Романа Копылова. Тем не менее самая крупная ставка приходится на Пауло Косту. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на успех бразильца по коэффициенту 3.33.

Несмотря на то, что оба бойца имеют хороший финишрейт, букмекеры ожидают, что поединок продлится всю дистанцию, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же бой закончится досрочно, сыграет пари за 2.37.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Романа Копылова решением судей — россиянин достаточно техничен и аккуратен, чтобы «перестреливать» бразильца на протяжении всех трех раундов. Ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 2.07. Нокаут в исполнении Копылова идет за 3.65, если же он поймает противника на прием, сыграет ставка за 26.00.

Для Косты наиболее вероятным способом победы также считается судейское решение, оцененное коэффициентом 4.90. Поставить на нокаут от бразильца можно за 9.00, а на сабмишен — за 15.00.

Роман Копылов завоевал любовь фанатов своим зрелищным стилем — россиянин уже не раз побеждал красивыми киками и вертушками. PARI предлагает коэффициент 41.00 на то, что он сможет нокаутировать Косту хай-киком.