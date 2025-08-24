Ведомости
ЦСКА победит «Акрон» и закрепится в тройке лидеров РПЛ, считают клиенты PARI

Пока между командами три очка в таблице
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

24 августа в матче шестого тура Российской премьер-лиги ЦСКА встретится с тольяттинским «Акроном». Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча москвичей. Коэффициент на итоговую победу «армейцев» — 1,43, что составляет 66% вероятности. Триумф «Акрона» котируется за 7,00 или 14%. Поставить на ничью можно за 4,70 — 20%.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу москвичей приходится около 99% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры. 

В последний раз ЦСКА и «Акрон» играли друг с другом две недели назад в рамках Кубка России, и тогда в основное время матча была зафиксирована ничья — 1:1. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в РПЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1,63. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 2,25.

При этом аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры «Акрона» и ЦСКА повторится и обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1,85. Обратный вариант котируется за 1,95. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 12,00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1,55. При этом если красно-синие выиграют оба тайма, сыграет ставка за 3,30. А коэффициент на то, что «Акрон» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 14,00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 5,25 и включил в него пари на то, что ЦСКА не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,10. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 2 528 750 рублей.

ЦСКА начал новый сезон чемпионата России с трех побед и двух ничьих. Перед шестым туром команда Фабио Челестини идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. У тольяттинцев три ничьих, одна победа и одно поражение. Подопечные Заура Тедеева набрали шесть очков и занимают восьмое место.

Поставить на чемпионство ЦСКА по итогам всего сезона можно за 5,00. Золото для «Акрона» котируется за 500,00. Фаворитом РПЛ остается «Зенит». Титул петербуржцев оценивается по коэффициенту 3,00. На трофей «Краснодара» можно поставить за 3,60.

