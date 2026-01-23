Ведомости
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Последний турнир перед Олимпиадой
Руслан Ипполитов
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Источник: Telegram-канал Коростелева
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Источник: Telegram-канал Коростелева

В пятницу, 23 января, стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет швейцарский Гомс. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин, а также командные спринты.

Из россиян заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые до недавнего времени были единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах. 

На днях нейтральный статус выдали и Никите Денисова, но он запланировал участие в седьмом этапе Кубка России, который параллельно пройдет в селе Выльгорт (Республика Коми).

Расписание

График седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Пятница, 23 января

Женский и мужской командные спринты, свободный стиль (квалификация) – 14:30;

Женский и мужской командные спринты, свободный стиль (финалы) – 16:30;

Суббота, 24 января 

Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) – 12:00;

Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) – 14:30;

Воскресенье, 25 января

Женский масс-старт, классический стиль (20 км) – 13:15;

Мужской масс-старт, классический стиль (20 км) – 16:15.

Общий зачет Кубка мира

Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после шести этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1294 очка
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1048
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 823
  5. Ларс Хегген (Норвегия) – 777

19. Савелий Коростелев (Россия) – 330

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) – 1361 очко
  2. Моа Илар (Швеция) – 1212
  3. Майя Дальквист (Швеция) – 940
  4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 811
  5. Эбба Андерссон (Швеция) – 803

27. Дарья Непряева (Россия) – 378

Коэффициенты букмекеров

Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные спринты в Гомсе. Представляем коэффициенты от компании FONBET:

Мужчины

Кубок мира, 7 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
 

1

2

🇳🇴Йоханнес Клебо – Эрик Вальнес🇳🇴

1,10

5,90

🇳🇴Оскар Опстад Вике – Амунд Корсет🇳🇴

1,20

4,00

🇸🇪Антон Гран – Эдвин Ангер🇸🇪

1,75

1,95

🇫🇷Жюль Шаппа – Эван Нортуг🇳🇴

1,55

2,30

🇮🇹Федерико Пеллегрино – Лаури Вуоринен🇫🇮

1,85

1,85

Женщины

Кубок мира, 7 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
 

1

2

🇫🇮Ясми Йоэнсуу – Надин Фендрих🇨🇭

1,55

2,30

🇸🇪Линн Сванн – Эмма Рибом🇸🇪

1,55

2,30

🇸🇪Майя Далквист – Йоханна Хагстрем🇸🇪

1,75

1,95

🇩🇪Лаура Гиммлер – Йоханна Матинтало🇫🇮

1,65

2,10

🇩🇪Колетта Ридзик – Джессика Диггинс🇺🇸

1,60

2,20

Прямые трансляции, где смотреть

Гонки седьмого этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».

Новое