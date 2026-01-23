Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Партнерский проект
В пятницу, 23 января, стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет швейцарский Гомс. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин, а также командные спринты.
Из россиян заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые до недавнего времени были единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах.
На днях нейтральный статус выдали и Никите Денисова, но он запланировал участие в седьмом этапе Кубка России, который параллельно пройдет в селе Выльгорт (Республика Коми).
График седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Пятница, 23 января
Женский и мужской командные спринты, свободный стиль (квалификация) – 14:30;
Женский и мужской командные спринты, свободный стиль (финалы) – 16:30;
Суббота, 24 января
Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) – 12:00;
Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) – 14:30;
Воскресенье, 25 января
Женский масс-старт, классический стиль (20 км) – 13:15;
Мужской масс-старт, классический стиль (20 км) – 16:15.
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после шести этапов.
Мужчины
---
19. Савелий Коростелев (Россия) – 330
Женщины
---
27. Дарья Непряева (Россия) – 378
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные спринты в Гомсе. Представляем коэффициенты от компании FONBET:
Мужчины
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇳🇴Йоханнес Клебо – Эрик Вальнес🇳🇴
1,10
5,90
|🇳🇴Оскар Опстад Вике – Амунд Корсет🇳🇴
1,20
4,00
|🇸🇪Антон Гран – Эдвин Ангер🇸🇪
1,75
1,95
|🇫🇷Жюль Шаппа – Эван Нортуг🇳🇴
1,55
2,30
|🇮🇹Федерико Пеллегрино – Лаури Вуоринен🇫🇮
1,85
1,85
Женщины
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇫🇮Ясми Йоэнсуу – Надин Фендрих🇨🇭
1,55
2,30
|🇸🇪Линн Сванн – Эмма Рибом🇸🇪
1,55
2,30
|🇸🇪Майя Далквист – Йоханна Хагстрем🇸🇪
1,75
1,95
|🇩🇪Лаура Гиммлер – Йоханна Матинтало🇫🇮
1,65
2,10
|🇩🇪Колетта Ридзик – Джессика Диггинс🇺🇸
1,60
2,20
Гонки седьмого этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».