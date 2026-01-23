Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

В пятницу, 23 января, стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет швейцарский Гомс. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин, а также командные спринты.

Из россиян заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые до недавнего времени были единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах.

На днях нейтральный статус выдали и Никите Денисова, но он запланировал участие в седьмом этапе Кубка России, который параллельно пройдет в селе Выльгорт (Республика Коми).