«Торпедо» в четвертый раз обыграет СКА в этом сезоне КХЛ, считают аналитики PARI

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и петербургским СКА. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, у «автозаводцев» больше шансов набрать очки. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 44% вероятности. Поставить на победу СКА можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Торпедо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI верят в успех нижегородцев в основное время. На победу команды Алексея Исакова приходится около 63% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 35% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок примерно 75% на 25% в пользу «Торпедо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если игроки СКА будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

По оценке аналитиков PARI, четвертое противостояние «Торпедо» и СКА в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие — 3:2, 5:2, 3:2. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.55.

Нижегородское «Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции с 62 очками, у СКА — 53 очка и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу «автозаводцев» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 18.00. Чемпионство «армейцев» из северной столицы котируется за 23.00. Главными фаворитами турнира остаются «Локомотив» (3.15), «Металлург» (3.15) и «Авангард» (5.80).