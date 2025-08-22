ЦСКА — Акрон, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Состояние болельщиков ЦСКА после внезапного ухода Марко Николича было близким к паническому. Но старт в России Фабио Челестини пока превосходит самые смелые ожидания. Красно-синие как будто не заметили ощутимых кадровых потерь и без поражений прошли одну шестую часть дистанции чемпионата. Плюс выиграли Суперкубок и набрали четыре очка за два тура Кубка. От первой позиции в таблице РПЛ армейцев отделяет всего пара пунктов. Естественно, они настроены это отставание рано или поздно ликвидировать.

«Акрон» тоже уверенно вошел в сезон. Да, победа в чемпионате у команды пока только одна, и та - над тогда еще разобранным «Сочи», но и проиграли тольяттинцы тоже только раз. Остальные три матча свели вничью. Так что игры в одни ворота, как в их премьерном матче годичной давности (4:0), в этот раз точно не будет.

За последние 10 матчей у ЦСКА восемь были с обоюдными голами, у «Акрона» - семь. По нашему мнению, эта тенденция должна сохраниться в воскресенье. В линии FONBET вариант «обе забьют» котируется за 1.83.