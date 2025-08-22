ЦСКА — Акрон, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
24 августа 2024-го молодой тольяттинский клуб впервые в истории встретился с ЦСКА. Спустя ровно год, день в день, «Акрон» снова едет в гости к армейцам, но уже не в статусе дебютанта, но крепкого середняка лиги. Будет интересно!
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|2
|1
|0
|7-2
|«Акрон»
|0
|1
|2
|2-7
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Динамо»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|\29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
После пяти туров ЦСКА набрал почти вдвое больше очков, чем его соперник - 11 против шести.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Состояние болельщиков ЦСКА после внезапного ухода Марко Николича было близким к паническому. Но старт в России Фабио Челестини пока превосходит самые смелые ожидания. Красно-синие как будто не заметили ощутимых кадровых потерь и без поражений прошли одну шестую часть дистанции чемпионата. Плюс выиграли Суперкубок и набрали четыре очка за два тура Кубка. От первой позиции в таблице РПЛ армейцев отделяет всего пара пунктов. Естественно, они настроены это отставание рано или поздно ликвидировать.
«Акрон» тоже уверенно вошел в сезон. Да, победа в чемпионате у команды пока только одна, и та - над тогда еще разобранным «Сочи», но и проиграли тольяттинцы тоже только раз. Остальные три матча свели вничью. Так что игры в одни ворота, как в их премьерном матче годичной давности (4:0), в этот раз точно не будет.
За последние 10 матчей у ЦСКА восемь были с обоюдными голами, у «Акрона» - семь. По нашему мнению, эта тенденция должна сохраниться в воскресенье. В линии FONBET вариант «обе забьют» котируется за 1.83.
В прямом эфире встречу между ЦСКА и «Акроном» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Алеррандро (травма)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|24. Неделчару
|Защитник
|Полузащитник
|27. Мойзес
|77. Савичев
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Матеус
|71. Пестряков
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Глебов
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность успеха армейцев котировкой 1.43. На ничью она более чем в три раза выше (4.70). Успешное пари на успех гостей обещает семикратный выигрыш.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Хотя в недавнем кубковом матче тольяттинцы праздновали успех, пусть и в серии пенальти.
Со здоровьем у тольяттинского ветерана порядок. Дуэль звезд российского футбола Акинфеева и Дзюбы - отдельная сюжетная линия воскресного противостояния.
Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Для попадания на матч потребуется паспорт болельщика.