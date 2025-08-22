Ведомости
ЦСКА — Акрон, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба против Акинфеева!
Валентин Васильев

24 августа 2024-го молодой тольяттинский клуб впервые в истории встретился с ЦСКА. Спустя ровно год, день в день, «Акрон» снова едет в гости к армейцам, но уже не в статусе дебютанта, но крепкого середняка лиги. Будет интересно!

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА

24.08.2024, Вс

17:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.43

Х -  4.70

П2 - 7.00

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА2107-2
«Акрон»0122-7

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Динамо»

1:3

ЦСКА

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

FONBET Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

08.08.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

\29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

После пяти туров ЦСКА набрал почти вдвое больше очков, чем его соперник - 11 против шести.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Состояние болельщиков ЦСКА после внезапного ухода Марко Николича было близким к паническому. Но старт в России Фабио Челестини пока превосходит самые смелые ожидания. Красно-синие как будто не заметили ощутимых кадровых потерь и без поражений прошли одну шестую часть дистанции чемпионата. Плюс выиграли Суперкубок и набрали четыре очка за два тура Кубка. От первой позиции в таблице РПЛ армейцев отделяет всего пара пунктов. Естественно, они настроены это отставание рано или поздно ликвидировать.

«Акрон» тоже уверенно вошел в сезон. Да, победа в чемпионате у команды пока только одна, и та - над тогда еще разобранным «Сочи», но и проиграли тольяттинцы тоже только раз. Остальные три матча свели вничью. Так что игры в одни ворота, как в их премьерном матче годичной давности (4:0), в этот раз точно не будет.

За последние 10 матчей у ЦСКА восемь были с обоюдными голами, у «Акрона» - семь. По нашему мнению, эта тенденция должна сохраниться в воскресенье. В линии FONBET вариант «обе забьют» котируется за 1.83.

В прямом эфире встречу между ЦСКА и «Акроном» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Потери

ЦСКА: Алеррандро (травма)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:

ПозицияЦСКА«Акрон»Позиция
Вратарь35. Акинфеев88. ГудиевВратарь
Защитник22. Гаич19. БокоевЗащитник
Защитник90. Лукин21. ФернандесЗащитник
Защитник78. Дивеев24. НеделчаруЗащитник
Полузащитник27. Мойзес77. СавичевЗащитник
Полузащитник31. Кисляк15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник3. Круговой35. ДжаковацПолузащитник
Нападающий7. Матеус 71. ПестряковПолузащитник
Нападающий17. Глебов91. БолдыревПолузащитник
Нападающий11. Мусаев24. ДзюбаНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниЗаур ТедеевГлавный тренер

Эксперты FONBET оценили вероятность успеха армейцев котировкой 1.43. На ничью она более чем в три раза выше (4.70). Успешное пари на успех гостей обещает семикратный выигрыш. 

Кто победит в матче ЦСКА - «Акрон»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Хотя в недавнем кубковом матче тольяттинцы праздновали успех, пусть и в серии пенальти.

Будет ли играть Дзюба?

Со здоровьем у тольяттинского ветерана порядок. Дуэль звезд российского футбола Акинфеева и Дзюбы - отдельная сюжетная линия воскресного противостояния. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Акрон»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Акрон»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Для попадания на матч потребуется паспорт болельщика.

