Клиенты PARI: ЦСКА победит «Амкал» в первом матче Фабио Челестини

27 июня на «ВТБ-Арене» в Москве состоится матч Media x Pro Cup-2025 между ЦСКА и «Амкалом». Поединок начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают явным фаворитом профессиональный клуб. Коэффициент на успех ЦСКА — 1.22, что соответствует примерно 76% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Амкал», можно за 8.20 (около 11%). Ничья котируется за 7.00 (приблизительно 13%).

Итоговый успех «армейцев» оценили коэффициентом 1.14, а поставить на медийную команду с учетом возможной серии пенальти можно за 4.90.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе профессиональных футболистов. На победу ЦСКА приходится около 97% от общего объема ставок на исход основного времени матча.

Букмекеры уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.19. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 4.20. На ТБ 3,5 предлагается коэффициент 1.45.



Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и ЦСКА, и «Амкал», сыграет коэффициент 1.55. Обратный исход идет за 2.25. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — победа ЦСКА 4:1 за 12.00. На то, что счет в матче откроет команда Фабио Челестини, можно поставить за 1.27. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении амкаловцев составляют 3.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на победу «армейцев» с форой (-1). Аналитики оценили вероятность такого развития событий котировкой 1.20.

Для ЦСКА это будет первый матч под руководством нового главного тренера. По окончании сезона команду покинул Марко Николич, перебравшийся в греческий АЕК. Новым наставником «армейцев» стал швейцарский специалист Фабио Челестини.

«Амкал» в текущем, шестом сезоне Медиалиги выиграл свою группу и в первом матче полуфинала победил ФК 10 (1:0). Для матча с ЦСКА команда пригласила 11 футболистов из других медиаклубов.

В Media x Pro Cup-2025 принимают участие два профессиональных клуба — ЦСКА и «Динамо», а также две медийные команды — «Амкал» и 2DROTS.