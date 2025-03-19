Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы в матче «Локомотива» и ЦСКА в КХЛ

19 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и ярославским «локомотивом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что шансы команд примерно равны, но символическое предпочтение отдают «железнодорожникам». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех ЦСКА можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 54% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 31% сделан в пользу москвичей, еще приблизительно 15% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 63% на 37% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27, в овертайме — за 5.20, по буллитам — за 7.00. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если «железнодорожники» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

ЦСКА и «Локо» встречались в текущем сезоне три раза. Две победы одержали «армейцы» — 2:0, 2:1. Однажды сильнее оказались ярославцы — 4:1. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в текущем сезоне КХЛ может получиться результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.95.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Локомотива». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.88. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов ЦСКА котируется за 1.92.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.30. Котировки на второй период — 3.45. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.80.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий и добавил в купон прогноз на то, что «Локомотив» и ЦСКА забросят на двоих более четырех шайб, по котировке 1.60. Общий коэффициент экспресса — 5.41.

«Локомотив» одержал 47 побед и потерпел 19 поражений в текущем сезоне. Ярославцы уже оформили победу в регулярном чемпионате КХЛ. Статистика ЦСКА скромнее: 37 побед и 28 поражений. «Армейцы» идут на четвертом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.30. «Железнодорожники» — главные претенденты на победу в Кубке. Победа ЦСКА котируется за 10.00. Их шансы ниже, чем у «Трактора» (6.50), СКА (8.50) и «Авангарда» (8.50).