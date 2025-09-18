Ведомости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч ЦСКА с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Аналитики не ждут от команд Никитина и Хартли результативной игры
Валентин Васильев

18 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценкам аналитиков PARI, ближе к победе в предстоящем матче окажутся армейцы. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет около 40% вероятности. Поставить на победу «железнодорожников» можно по коэффициенту 2.85 (примерно 35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.75 (приблизительно 25%).

Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (около 52%). Поставить на итоговый успех «Локомотива» можно за 2.00 (примерно 48%).

Предпочтения клиентов PARI — на стороне «Локомотива». На победу ярославцев приходится примерно 59% от общего объема ставок на исход игры в основное время, 34% сделано на победу ЦСКА, а 7% — на ничью. Соотношение в общем объеме ставок на победителя встречи с учетом вероятности овертайма и буллитов — 90% на 10% в пользу «Локо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.40. Сделать ставку на победу хозяев с сухим счетом можно за 8.00. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.00.

Аналитики PARI не ждут от команд Игоря Никитина и Боба Хартли результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

По оценкам аналитиков PARI, к дебютному голу в этой игре хозяева ближе, чем гости. Поставить на то, что счет откроют игроки «красно-синих», можно с коэффициентом 1.85. Аналогичная ставка на хоккеистов «Локо» доступна за 1.95.

Наиболее результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.30. Котировки на второй период — 3.50. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.80.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на тотал больше 4.5 по голам в матче ЦСКА и «Локомотива» за 1.95. Суммарный коэффициент экспресса — 7.99. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит почти 2 100 000 рублей.

«Локомотив» и ЦСКА одинаково начали сезон Континентальной хоккейной лиги 2025/26. У действующего и бывшего обладателя Кубка Гагарина по три победы при двух поражениях. В прошлом сезоне команды встречались в регулярном чемпионате четырежды и обыграли друг друга по два раза.

Поставить на победу «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 6.00. «Железнодорожники» — главные фавориты всего турнира. Чемпионство ЦСКА котируется за 7.00. Армейцы занимают вторую строчку в списке главных претендентов на трофей, опережая «Авангард» (8.00) и «Трактор» (9.00).

