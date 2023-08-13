Тихонов прогнозирует сухую победу ЦСКА над «Сочи»

В воскресенье, 13 августа ЦСКА сыграет с «Сочи» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги. Игра команд Владимира Федотова и Дмитрия Хохлова в столице начнется в 20:00 по московскому времени.

Восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака», амбассадор букмекерской компании PARI Андрей Тихонов дал свой прогноз на эту встречу. По мнению Тихонова, армейцы должны реабилитироваться за сенсационное домашнее поражение от «Факела» (0:2) в Кубке России и победить «Сочи».

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Проблемы с составом сказываются на стабильности ЦСКА. После прекрасного матча с «Локомотивом» армейцы неожиданно споткнулись в Кубке о «Факел» — сложно было предугадать такой исход. Однако в игре с «Сочи» команда Федотова должна набрать очки, так как у южан тоже хватает проблем, особенно в обороне. Думаю, нас ждет интересный и результативный матч, но забить сумеют только красно-синие».

После трех туров РПЛ ЦСКА имеет шесть очков, а «Сочи» только три. В случае победы армейцы догонят «Спартак», который занимает третье место в таблице с девятью очками.