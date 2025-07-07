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7 июля 8:40ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Джоковича в матче с Де Минауром

Аналитики ожидают, что соперники сыграют минимум 35 геймов
Руслан Ипполитов

7 июля Новак Джокович сыграет с Алексом Де Минауром в рамках 1/8 финала Уимблдонского турнира. Игра пройдет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Новака Джоковича, который уже семь раз становился чемпионом на Уимблдонских кортах. Ставки на победу серба принимаются по коэффициенту 1.16, что соответствует 85% вероятности. Заключить пари на успех Алекса Де Минаура можно за 5.25, вероятность его триумфа составляет примерно 15%.

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Большинство клиентов PARI также считают, что опытный серб пройдет австралийца. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Джоковича. Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на Новака с форой (-1.5) по коэффициенту 1.42 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка за 1.27 пришлась на победу Иги Швентек в матче с Кларой Тауссон. Суммарный коэффициент купона составил 1.80, в случае успеха выплата клиенту составит 1 800 000 рублей.

Аналитики ожидают, что соперники сыграют минимум 35 геймов. Поставить на тотал больше 34.5 можно с коэффициентом 1.72, а на тотал меньше 34.5 — с коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Джоковича в трех сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.67. Для сравнения, аналогичная ставка на Де Минаура котируется за 7.20.

Новак Джокович вышел в 1/8 финала после побед над Александром Мюллером (6:1, 6:7(7), 6:2, 6:2), Дэниэлом Эвансом (6:3, 6:2, 6:0) и Миомиром Кецмановичем (6:3, 6:0, 6:4). Алекс Де Минаур победил Роберто Карбальеса-Баэну (6:2, 6:2, 7:6(2)), Артюра Казо (4:6, 6:2, 6:4, 6:0) и Аугуста Хольмгрена (6:4, 7:6(5), 6:3).

Учитывая богатый опыт Джоковича, аналитики PARI видят его одним из фаворитов турнира с коэффициентом 6.00. Если же серб дойдет до финала, сыграет ставка за 3.05. А вот чемпионство Де Минаура видится букмекерам очень маловероятным. Ставки на его победу в турнире принимаются по коэффициенту 100.00, а выход австралийца в финал котируется за 25.00.

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