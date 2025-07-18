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18 июля 10:34ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Динамо» над «Балтикой» в матче открытия нового сезона РПЛ

Yа попадание команды Валерия Карпина в тройку сильнейших по итогам сезона установлен коэффициент 2.15
Руслан Ипполитов

В пятницу, 18 июля, в матче открытия нового сезона Российской Премьер-лиги по футболу сыграют московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед игрой и рассказала о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день матча букмекеры отдают явное преимущество московской команде, считая ее очевидным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Динамо» можно по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Коэффициент на «Балтику» при этом составляет 5.50 (около 18%), тогда как ничья в линии котируется за 4.50 (приблизительно 21% вероятности).

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Клиенты PARI также не сомневаются в победе «Динамо» в сегодняшней игре. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 97% приходится на команду Валерия Карпина. 

И Валерий Карпин, и Андрей Талалаев известны своей приверженностью к агрессивному атакующему футболу. И, по оценке аналитиков PARI, они не отступят от своих принципов и в матче открытия нового сезона РПЛ. Так, весьма вероятно, что в матче будет забито по меньшей мере три гола. Поставить на это можно по коэффициенту 1.77, тогда как в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.07. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.83, противоположный вариант доступен за 1.97. Поставить на то, что первый гол в матче будет забит в промежуток с 1-й по 15-ю минуту, можно по коэффициенту 2.75.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа москвичей со счетом 1:0 — сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 7.50. Ничья 1:1, равно как и победа «Динамо» со счетом 2:0, доступны за 8.00, поражение «Балтики» со счетом 1:2 — за 8.50. Нулевая ничья оценена котировкой 9.50

Самым вероятным автором забитого мяча в сегодняшнем матче является форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На его гол установлен коэффициент 2.20. Следом идут его одноклубники Иван Сергеев (2.30) и Эль-Мехди Маухуб (2.70). Среди игроков «Балтики» наибольшие шансы отличиться забитым мячом имеет сальвадорский нападающий калининградцев Брайан Хиль — его гол идет в линии за 4.20.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 150 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на то, что в матче будет не менее трех голов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75

За всю историю «Динамо» и «Балтика» провели 14 личных встреч, из них восемь были сыграны за последние 10 лет. Баланс в этих матчах на стороне бело-голубых — шесть побед, одно поражение и одна ничья при разнице мячей 16:5 в пользу динамовцев. Последний официальный матч между собой команды провели в мае 2024 года. Тогда в 28-м туре РПЛ победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Динамо».

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Главным фаворитом чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (2.10), следом идут действующий чемпион России «Краснодар» и московский «Спартак» (на возможное чемпионство обоих установлен коэффициент 5.00). Поставить же на победу «Динамо» в чемпионате можно за 8.00. В то же время, на попадание команды Валерия Карпина в тройку сильнейших по итогам сезона установлен коэффициент 2.15. Что же касается «Балтики», то калининградский клуб расценивается аналитиками в качестве одного из главных претендентов на вылет. Поставить на то, что по итогам сезона команда Андрея Талалаева не поднимется выше 15-го места в турнирной таблице, можно по коэффициенту 2.90.

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