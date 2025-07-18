Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 июля 9:13ГлавнаяНовости

Динамо Москва - Балтика: дата и время, прямая трансляция матча открытия РПЛ

Команда Карпина с первого дня захватит лидерство?
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Динамо"
Источник: официальный сайт "Динамо"

В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. В матче открытия московское «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. 

«Динамо» - крайне неудобный соперник для калининградцев. Из 12 предыдущих встреч с этим соперником балтийцы не выиграли ни одной (три ничьи, девять поражений). Неудивительно, что аналитики и сегодня отдают предпочтение москвичам. 

В БК PARI коэффициент на победу фаворита составляет 1.60, а на его соперника - более чем в три раза выше (5.40). Ничья котируется за 4.40. 

В прямом эфире противостояние в Петровском парке покажет федеральный канал «Матч ТВ». Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline (беттинговый партнер РПЛ) и «Бетбум» (спонсор столичного клуба).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Аналитика
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости

Новое

Читать все новости