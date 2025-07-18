Динамо Москва - Балтика: дата и время, прямая трансляция матча открытия РПЛ

В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. В матче открытия московское «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

«Динамо» - крайне неудобный соперник для калининградцев. Из 12 предыдущих встреч с этим соперником балтийцы не выиграли ни одной (три ничьи, девять поражений). Неудивительно, что аналитики и сегодня отдают предпочтение москвичам.

В БК PARI коэффициент на победу фаворита составляет 1.60, а на его соперника - более чем в три раза выше (5.40). Ничья котируется за 4.40.

В прямом эфире противостояние в Петровском парке покажет федеральный канал «Матч ТВ». Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline (беттинговый партнер РПЛ) и «Бетбум» (спонсор столичного клуба).