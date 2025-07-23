«Пари и побеждай» и Satanic собрали 1,5 млн рублей на помощь детям с ПОДА

19 июля в Эр-Рияде завершился чемпионат мира Esports World Cup по Dota 2, во время которого благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с киберспортсменом Аланом Satanic Галлямовым провели акцию «Фарм добра». За время турнира копилка проекта пополнилась на 1 574 163 рубля. Все средства будут отправлены подросткам с инвалидностью ПОДА.

Каждую золотую монету, заработанную Satanic в игре, фонд «Пари и побеждай» конвертировал в реальный рубль. По итогам турнира Satanic вместе со своей командой PARIVISION занял третье место. При этом сам Алан стал одним из лучших игроков чемпионата по среднему количеству заработанного золота (GPM), а в матче за третье место он и вовсе установил рекорд по этому показателю.

За время Esports World Cup по Dota 2 Алан пополнил копилку проекта на 524 721 рубль. «Пари и побеждай» решил также погрузиться в мир Dota 2 и воспользоваться способностью Multicast у героя Ogre Magi. Умение позволяет применить любое заклинание несколько раз. Таким образом, фонд умножил сумму, заработанную Satanic, на три. В результате итоговая сумма составила более 1,5 млн рублей.

Деньги пойдут на покупку компьютеров для ребят с инвалидностью и их обучение киберспорту. Фонд сможет обеспечить всеми необходимыми девайсами 11 подопечных.

Чтобы получить помощь, требовалось подать заявку через сайт. Из всех участников выбрали тех, кто получит игровые компьютеры и пройдет бесплатный образовательный онлайн-кемп по Dota 2 от известных игроков и стримеров. Узнать все подробности можно на сайте проекта.

В рамках кемпа участники смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу киберспорта и почувствовать себя в роли любимых игроков. Они увидят, как изнутри устроена индустрия киберспорта и стриминга, а также смогут сделать первые шаги в этом направлении. Участвовать могут все — даже те, кто еще не играл и не имеет достаточного опыта.