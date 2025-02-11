Клиент PARI поставил более 600 000 рублей на матч «Динамо» — СКА в КХЛ

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у бело-голубых чуть больше шансов выиграть поединок. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.77 (54%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.05 (46%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 52% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 36% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 61% на 39% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «армейцы» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.40.



«Динамо» и СКА встречались в этом сезоне четыре раза. В трех играх побеждала столичная команда — 4:2, 5:4, 5:3. А в последней игре петербуржцы взяли реванш — 4:3. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.35. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 3.05. Шансы команд пробить тотал больше 5.5. оцениваются коэффициентом 1.68.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Москвы. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.83. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.25. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 625 625 рублей на «Динамо» с форой (+2.5) по коэффициенту 1.16.

«Динамо» одержало 32 победы и потерпело 20 поражений в текущем сезоне. Бело-голубые занимают третье место в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 31 победа и 22 поражения. Подопечные Романа Ротенберга идут на шестом месте в той же зоне.

Если хоккеисты СКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 6.50. Петербуржцы — вторые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.50). Победа «Динамо» в Кубке котируется за 10.00. Вероятность того, что СКА станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 20.00. Победа «Динамо» на Западе также котируется за 20.00.