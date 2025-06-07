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9 июня 10:03ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Флорида» вырвется вперед в противостоянии с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 109 000 рублей
Валентин Васильев

10 июня состоится третий матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтоном Ойлерз». Начало встречи — в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Флориду». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу «Эдмонтона» можно по коэффициенту 2.90 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Флориды» с учетом овертайма котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех «Эдмонтона» можно за 2.17 (47%).

Клиенты PARI верят в успех американской команды. На победу «Флориды» приходится около 78% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 17% сделано в пользу «Эдмонтона», еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 88% на 12% в пользу «Пантерз».

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Аналитики считают итоговую победу «Флориды» в Кубке Стэнли более вероятной. Если американцы возьмут главный трофей, сыграет ставка за 1.80 (53%). Победа «Ойлерз» котируется перед третьим матчем за 2.02 (47%).

Вероятность того, что финальная серия Кубка Стэнли растянется на семь матчей, оценивается коэффициентом 2.40. Поставить на то, что победителю будет достаточно пять поединков для взятия трофея, можно за 3.45.

Заключить пари на то, что победитель второго матча определится в основное время, можно за 1.20. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Эдмонтон» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.30.

Предыдущая игра между «Эдмонтоном» и «Флоридой» в финале плей-офф завершилась со счетом 5:4 в овертайме в пользу «Пантерз». В первой встрече выиграли «Ойлерз» (4:3 в овертайме). Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих команд получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 109 000 рублей на то, что соперники забьют максим шесть голов, по котировке 1.72.     

«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, а в плей-офф прошел «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старз» (4:1). «Флорида» остановилась на пятом месте Востока в регулярке НХЛ. В плей-офф Пантеры победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и «Каролину Харрикейнз» (4:1).

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