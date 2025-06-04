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4 июня 11:23ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Эдмонтон» с победы начнет финальную серию Кубка Стэнли против «Флориды»

В главном хоккейном клубном турнире планеты приближается кульминация
Валентин Васильев

5 июня состоится первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтоном Ойлерз» и «Флоридой Пантерз». Начало встречи — в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящей встрече фаворитом будет «Эдмонтон». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу «Флориды» можно по коэффициенту 2.90 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Эдмонтона» с учетом овертайма котируется за 1.72 (55%). Поставить на итоговый успех «Флориды» можно за 2.12 (45%).

 Клиенты PARI верят в успех канадской команды. На победу «Эдмонтона» приходится около 49% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 45% сделано в пользу «Пантерз», еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 52% на 48% в пользу «Ойлерз».

Аналитики считают итоговую победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли более вероятной. Если канадцы возьмут главный трофей, сыграет ставка за 1.85 (51%). Победа «Флориды» котируется перед первым матчем за 1.95 (49%). Вероятность того, что серия растянется на семь матчей, оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на то, что победителю будет достаточно четырех поединков для взятия трофея, можно за 6.10.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Флорида» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.30.

Предыдущая игра между «Эдмонтоном» и «Флоридой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершилась со счетом 3:4. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в финале плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.25. 

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из трех ставок. В том числе он заключил пари на то, что «Эдмонтон» и «Флорида» забросят друг другу более шести шайб по котировке 1.82. Общий коэффициент экспресса — 6.13. 

Другой клиент RARI поставил 250 000 рублей на «Флориду» с форой (0) в первом финальном матче Кубка Стэнли по котировке 2.15.  

«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, а в плей-офф прошел «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старз» (4:1). «Флорида» остановилась на пятом месте Востока в регулярке НХЛ. В плей-офф Пантеры победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и «Каролину Харрикейнз» (4:1). 

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