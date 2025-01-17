Клиенты PARI выбирают «Боруссию» в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге

17 января «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет во Франкфурте и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев набрать три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Айнтрахта» — 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Боруссия», можно за 2.75 (около 36%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 26%). В матче первого клуба в Дортмунде «Боруссия» победила со счетом 2:0.

Клиенты PARI склоняются к победе «шмелей». На успех «Боруссии» приходится около 56% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 40% сделано на триумф «Айнтрахта», еще приблизительно 4% — на ничью.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.50. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.55.

Аналитики PARI считают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Айнтрахт», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.45. Обратный исход идет за 2.65. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Дино Топмеллера, можно поставить за 1.83. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 2.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 103 093 рубля. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.91 и включил в него пари на то, что в игре между «Айнтрахтом» и «Боруссией» будет забито более двух мячей (ТБ 2). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.

«Айнтрахт» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Франкфуртцы отстают от лидера — «Баварии» — на девять очков. В 2025 году команда выиграла оба матча — у «Санкт-Паули» (1:0) и «Фрайбурга» (4:1). Шансы «Айнтрахта» стать чемпионом оценили коэффициентом 350.00, а на то, что подопечные Топмеллера завершат сезон в тройке сильнейших, дают котировку 2.90.

«Боруссия» набрал 25 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице. Команда Нури Шахина проиграла два матча подряд — «Байеру» (2:3) и «Килю» (2:4). Шансы клуба стать чемпионом Германии в этом сезоне оценили в 5000.00, а на место в тройке сильнейших можно поставить за 8.00.