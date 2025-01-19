Клиенты PARI: Дарья Касаткина пройдет Эмму Наварро на Australian Open

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20 января Эмма Наварро и Дарья Касаткина сыграют друг с другом в рамках четвертого раунда Australian Open. Матч пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк» и начнется не раньше чем в 08:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что у спортсменок абсолютно равные шансы на успех. Ставки как на победу американки, так и на триумф россиянки принимаются по коэффициенту 1.90.
Клиенты PARI при этом уверены в успехе россиянки. 97% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Касаткиной.
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Букмекеры считают, что соперницы сыграют по меньшей мере 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 2.03.
Если говорить о ставках на точный счет по сетам, то самым вероятным исходом встречи считается победа одной из теннисисток 2:0. Поставить на этот результат в пользу каждой из соперниц можно за 3.05. Вероятность триумфа Касаткиной в трех сетах оценивается коэффициентом 4.40, а Наварро — 4.50.
Предстоящая игра станет первой встречей Наварро и Касаткиной. Сейчас соперницы находятся на восьмом и десятом месте в рейтинге WTA.
Открытый чемпионат Австралии проходит в 113-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит около $62,8 млн. Победители турнира в одиночном разряде получат $2 269 340, финалисты — $1 214 810.
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