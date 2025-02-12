Клиенты PARI: «Ливерпуль» победит «Эвертон» и оторвется от конкурентов

12 февраля в перенесённом матче 15-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Ливерпуль» на «Гудисон Парк». Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом. Поставить на победу номинальных гостей можно за 1.42, что соответствует примерно 68% вероятности. Триумф «Эвертона» котируется за 7.30 (около 12%). Ничья оценивается в 4.70 (примерно 20%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля». На успех команды Арне Слота приходится примерно 92% от общего оборота ставок на исход игры.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.87. Обратный вариант котируется за 1.88. В апреле прошлого года «Эвертон» победил со счётом 2:0.



Самым вероятным исходом матча считается победа «Ливерпуля» 2:0. Этот результат котируется за 7.00. Минимальная победа «красных» оценивается в 7.50. Разгромному счету 3:0 в пользу подопечных Арне Слота соответствует коэффициент 9.50.

Один из клиентов поставил 235 880 рублей на ничью по коэффициенту 4.70 в составе экспресса из четырех событий. Суммарный коэффициент купона составил 63.59.

«Ливерпуль» лидирует как в Лиге чемпионов, так и в АПЛ, опережая «Арсенал» на шесть очков и имея в запасе на одну игру больше. Команда Арне Слота считается очевидным фаворитом чемпионской гонки, ее шансы завоевать трофей котируются по коэффициенту 1.25.

В свою очередь, «Эвертон» борется за выживание. После увольнения Шона Дайча и возвращения в клуб Дэвида Мойеса «ириски» начали набирать очки. Сейчас «Эвертон» идет на серии из трех побед подряд. Клуб занимает 16-е место, отрыв от аутсайдеров составляет всего девять очков. Вероятность того, что «ириски» завершат сезон в тройке худших и вылетят в Чемпионшип, оценивается коэффициентом 15.00.