PARI: Falcons выбьет PaiN из плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2

Заключительный четвертьфинал
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

19 сентября стартует плей-офф турнира FISSURE Playground #2 по CS2. В заключительном четвертьфинальном поединке встретятся Team Falcons и PaiN Gaming. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Falcons стала лидером группового этапа. Коллектив выиграл все три матча — над Virtus.pro, Legacy и FaZe Clan. При этом состав m0NESY не отдал соперникам ни одной карты. Аналитики считают Falcons явным фаворитом грядущего матча и дают на его победу коэффициент 1.10. На точный счет 2:0 в пользу m0NESY и компании можно поставить с котировкой 1.46. Ставка на Falcons с форой по раундам (-9.5) доступна за 1.83, а с форой (-11.5) — за 2.60.

PaiN завершила групповой этап со статистикой 3:2. Коллектив уступил FaZe и FURIA, но смог обыграть Heroic, Astralis и Virtus.pro. Поставить на победу бразильского состава в четвертьфинале можно с котировкой 7.00. Коэффициент на PaiN с форой по картам (+1.5) составляет 2.52, а с форой (-1.5) — 11.00. Ставка на индивидуальный тотал бразильского клуба по раундам больше 17.5 доступна за 1.77.

Молодой новичок Team Falcons Максим kyousuke стал лучшим игроком группового этапа с показателем 1.40. Поставить на то, что на первой карте он сделает больше 16.5 фрагов, можно с котировкой 1.90. На тотал хедшотов больше 8.5 от kyousuke на первой карте аналитики дают коэффициент 1.85.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава m0NESY приходится более 98% от общего оборота пари на исход встречи, а на PaiN — менее 2%.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 175 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех четвертьфиналов FISSURE Playground #2. В поединке Falcons и PaiN он поставил на победу состава m0NESY за 1.11. Общий коэффициент экспресса составил 1.56.

FISSURE Playground #2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде, Сербия. До плей-офф добрались восемь команд, которые разыграют призовой фонд в размере $500 тыс. Falcons, по мнению аналитиков, остается главным фаворитом турнира. Поставить на чемпионство состава m0NESY можно с коэффициентом 3.30. Вероятность того, что трофей завоюет PaiN, оценивается котировкой 36.00.

Новое