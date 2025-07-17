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17 июля 13:59ГлавнаяНовости

ФНЛ запустила Fantasy League на матчи Лиги PARI

Это игра, где пользователи могут формировать виртуальные команды из игроков
Руслан Ипполитов

Футбольная Национальная Лига запустила Fantasy League, которая позволит болельщикам соревноваться в виртуальном турнире на основе реальных матчей Лиги PARI.

ФНЛ Fantasy League это игра, где пользователи могут формировать виртуальные команды из игроков Лиги PARI. Каждый участник получит бюджет в 100 FNL-Coins, которые можно потратить на покупку 11 основных и 4 запасных футболистов. Очки будут начисляться в зависимости от статистики футболистов в реальных матчах: за голы, передачи, сейвы и другие показатели.

Участники ФНЛ Fantasy League могут состязаться как в общем рейтинге, так и создавать свои лиги, в которых можно соревноваться с друзьями.

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Создать свою команду и лигу можно уже сейчас. К выбору доступны игроки, которые официально заявлены клубами в сезоне Лиги PARI 2025-26. Подробнее ознакомиться с правилами и приступить к игре в ФНЛ Fantasy League можно на специальной странице.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/26 турнира будет проходить под названием Лига PARI.

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