ФНЛ запустила Fantasy League на матчи Лиги PARI

Футбольная Национальная Лига запустила Fantasy League, которая позволит болельщикам соревноваться в виртуальном турнире на основе реальных матчей Лиги PARI.

ФНЛ Fantasy League — это игра, где пользователи могут формировать виртуальные команды из игроков Лиги PARI. Каждый участник получит бюджет в 100 FNL-Coins, которые можно потратить на покупку 11 основных и 4 запасных футболистов. Очки будут начисляться в зависимости от статистики футболистов в реальных матчах: за голы, передачи, сейвы и другие показатели.

Участники ФНЛ Fantasy League могут состязаться как в общем рейтинге, так и создавать свои лиги, в которых можно соревноваться с друзьями.

Создать свою команду и лигу можно уже сейчас. К выбору доступны игроки, которые официально заявлены клубами в сезоне Лиги PARI 2025-26. Подробнее ознакомиться с правилами и приступить к игре в ФНЛ Fantasy League можно на специальной странице.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/26 турнира будет проходить под названием Лига PARI.