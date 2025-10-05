Ведомости
PARI: FaZe с заменой победит 3DMAX в групповом этапе ESL Pro League Season 22 по CS2

Эксперты проанализировали расклад сил перед игрой
Валентин Васильев

5 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 в рамках второго круга основного группового этапа сойдутся FaZe Clan и 3DMAX. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI  изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

FaZe получила техническое поражение в первом матче, так как в стартовом ростере команды осталось менее трех игроков, которые получили приглашение на чемпионат. Ко второму туру клуб вернул в состав Rain, чтобы продолжить выступление на ивенте. Поставить на победу коллектива karrigan можно с котировкой 1.60. Пари на точный счет 2:0 в пользу FaZe доступно за 2.85. Коэффициент на команду с форой по раундам (-3.5) составляет 1.85, а с форой (-6.5) — 2.30. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

3DMAX начала чемпионат с первого группового этапа, где в том числе обыграла Heroic и ENCE. Однако этот этап коллектив начал с поражения 0:2 от FURIA. Ставка на победу 3DMAX в грядущем поединке идет за 2.35. Коэффициент на состав bodyy с форой по картам (+1.5) составляет 1.37, а с форой (-1.5) — 4.30. Ставка на индивидуальный тотал 3DMAX по раундам больше 26.5 доступна за 1.87.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. 

