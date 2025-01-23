Клиенты PARI: «Фенербахче» победит «Лион» в седьмом туре Лиги Европы

23 января «Фенербахче» примет «Лион» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 2.00, что соответствует 48% вероятности. Ставки на триумф «Лиона» принимаются за 3.65, ничья котируется за 3.90. Вероятности этих исходов составляют примерно 27% и 25%.

Клиенты PARI также считают, что родные стены сыграют на руку стамбульскому клубу. 84% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «канареек». 14% сделано на «Лион» и 2% — на ничью. Самая крупная ставка-одинар также приходится на успех хозяев поля. Один из клиентов поставил 266 173 рубля на победу «Фенербахче».

«Фенербахче» последнее время часто забивает. В связи с этим букмекеры ожидают, что в предстоящей игре зрители увидят не менее трех мячей. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.55. Если же встреча получится низовой, сыграет ставка за 2.45.

При этом букмекеры считают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.43. Если соперники забьют по два и более раза, выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 4.05.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Заключить пари на то, что матч завершится с таким результатом, можно по коэффициенту 8.50.

Пока что текущий розыгрыш Лиги Европы выходит не очень удачным для «Фенербахче». Команда победила только в двух матчах из шести и находится в хвосте зоны плей-офф, занимая 22-е место с восемью очками в активе. «Лион» же, напротив, выиграл четыре встречи из шести. На данный момент французы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. Шансы французского клуба занять первое место в таблице по итогам общего этапа оцениваются коэффициентом 7.50. Поставить на то, что «Лион» выиграет Лигу Европы, можно за 15.00. На чемпионство «Фенербахче» предлагается котировка 35.00.

Предстоящая игра будет крайне принципиальной для турок — у «Фенербахче» есть старые счеты с «Лионом». В 2001 и 2004 году «Олимпик» четыре раза обыграл его в Лиге чемпионов, внеся свою лепту в вылет команды из турнира.