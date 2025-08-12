Ведомости
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI

На кону путевка в отборочный раунд плей-офф
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

12 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА турецкий «Фенербахче» сыграет против нидерландского «Фейеноорда». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Фенербахче» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1,62, что соответствует примерно 60% вероятности. Триумф «Фейеноорда» котируется за 5,20 (около 18%). Ничья оценивается в 4,40 (примерно 22%). Первый матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». Однако проход нидерландского клуба котируется за 2,10. Если в ЛЧ останется «Фенербахче», сыграет ставка за 1,75.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Фенербахче» приходится около 83% всего оборота ставок на три возможных исхода игры. Что касается прохода, то здесь мненияигроков разделились: 55% сделано на выход «Фейеноорда» в квалификационный раунд плей-офф, и 45% — на проход турецкого клуба.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1,57. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2,40. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1,62.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 210 600 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него прогноз на «Фейеноорд» с форой (+2.5) за 1,22. Общий коэффициент ставки — 1,85.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Фенербахче» со счётом 2:1. Она котируется за 8,50. Результативная ничья 1:1 оценивается в 9,50, а победа турецкой команды 2:0 – в 9,00. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Фейеноорд» начал сезон 2025/26 с двух побед: после успеха в первом матче противостояния с «Фенербахче» последовал триумф в первом туре Эредивизи (2:0 против «Бреды»). Команда Жозе Моуринью в чемпионате Турции еще не стартовала. Победитель пары выйдет в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший отправится в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.

Новое

Читать все новости