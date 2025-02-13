Клиенты PARI: «Фенербахче» пройдет «Андерлехт» в Лиге Европы

13 февраля «Фенербахче» сыграет с «Андерлехтом» в первом стыковом матче Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» и стартует в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Фенербахче» принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 59% вероятности. Заключить пари на успех «Андерлехта» можно за 5.30, ничья идет за 4.15. Вероятности этих исходов составляют примерно 18% и 23%.

Большинство клиентов PARI также ждет победы стамбульского коллектива. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Фенербахче».

Прошлые матчи обеих команд в Лиге Европы были в основном результативными, поэтому букмекеры ожидают, что в предстоящей встрече будет не менее трех голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.17.

При этом аналитики полагают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же оба клуба отличатся по два и более раза, сыграет ставка за 5.20.



Сразу три результата можно назвать наиболее вероятными исходами встречи, согласно оценкам аналитиков PARI — 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Фенербахче». Все они котируются за 8.50.

В последнее время главной звездой стамбульцев выступает 27-летний форвард Юссеф Эн-Несири. В прошлых десяти матчах марокканец принес «канарейкам» 11 голов, несколько раз оформив дубль. PARI предлагает коэффициент 2.30 на то, что он сможет огорчить «Андерлехт».

Аналитики ожидают, что по итогам двух матчей именно «Фенербахче» сможет выйти в следующий этап турнира. Поставить на проход хозяев можно с коэффициентом 1.52, аналогичная ставка на «Андерлехт» котируется за 2.60. Практически все игроки считают, что именно стамбульцы выйдут в 1/8 финала. 99% от всего оборота на этом рынке приходится на проход «Фенербахче». Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что «канарейки» сыграют в следующем этапе, в составе экспресса из семи матчей еврокубков. Аналогичные ставки игрок выбрал и в других событиях. Суммарный коэффициент купона составил 9.16 — в случае успеха выигрыш клиента составит 916 000 рублей.

Тем не менее букмекеры сомневаются, что эти команды смогут претендовать на победу в Лиге Европы. Так, триумф «Фенербахче» оценивается коэффициентом 22.00. Если же победителем станет «Андерлехт», сыграет ставка за 50.00. Главным же фаворитом Лиги Европы 2024/25 считается «Манчестер Юнайтед», завершивший общий этап на третьем месте и без поражений. Ставки на триумф английского клуба принимаются за 5.50.