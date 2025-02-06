Клиенты PARI: «Фенербахче» победит «Реал» в Евролиге

6 февраля в 26-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Фенербахче» встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Фенербахче» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.48, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Реала» котируется за 2.65 (около 35%).

Клиенты PARI также верят в победу турецкого клуба. На победу «Фенербахче» приходится около 82% от общего оборота пари на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 166 очков, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 165.5 — котируется за 1.96. В декабре «Фенербахче» победил со счётом 82:70.

Если первая половина завершится победой турецкой команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Реала» в первые 20 минут матча оценивается в 2.61.

«Фенербахче» идет на втором месте в турнирной таблице с 16 победами, имея матч в запасе. Турецкий клуб провел успешную серию из шести игр подряд, но в прошлом туре уступил «Панатинаикосу» со счетом 90:91. «Реал» занимает лишь девятое место, одержав только 13 побед в сезоне, причем в последних пяти матчах Евролиги мадридцы проиграли трижды. Шансы обоих клубов выиграть Евролигу оцениваются коэффициентом 9.00.