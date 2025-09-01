Более 2 000 человек посетили live-выступление рэпера L’One в Лужниках

Артист стал хедлайнером вечера на закрытии городского пространства FONBASE в Лужниках 31 августа.

Леван Горозия aka L’One вышел на сцену в 20:00 и на протяжении часа исполнял свои главные хиты – «Все или ничего», «Якутяночка», «Океан» и «Время первых». Завершил вечер артист треком «Вместе».

Городское поп-ап пространство FONBASE работало в Лужниках с 3 по 31 августа, став местом притяжения для звезд спорта и массовой культуры. Всего за месяц работы площадку посетило более 10 тысяч человек.