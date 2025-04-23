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28 апреля 10:59ГлавнаяНовости

Махачкалинское «Динамо» и БЕТСИТИ представили новую игровую форму ручной работы

Комплект выполнен в синих цветах с вышивкой в дагестанских национальных традициях
Валентин Васильев

Команда уже сегодня, 25 апреля, выйдет на поле в новой форме на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Форму, которую клуб разработал совместно с титульным партнером БЕТСИТИ, украшает традиционная кайтагская вышивка. Узор был придуман дагестанской художницей Сефижат Керимовой специально для «Динамо». Все узоры на футболках и шортах вышиты вручную. Видео с презентации формы можно посмотреть здесь. 

Я предложила три варианта национального узора: ковровый табасаранский, кайтагский и кубачинский. Выбрали кайтагский, потому что он наиболее универсальный: иногда даже содержит элементы других дагестанских стилей, например кубачинского. Еще в нем привлекает неограниченность формы – узор можно растягивать или складывать так, как хочется. Нет никаких рамок. Это и получилось воплотить на нашей форме, – рассказала Сефижат Керимова.

Оставшиеся домашние матчи сезона махачкалинцы проведут в этом комплекте формы, а болельщиков будут ждать конкурсы, в которых они смогут выиграть сувениры и атрибутику с кайтагской вышивкой.

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– Нам очень понравилась идея создания формы, которая отражала бы богатую культуру и традиции Дагестана, поэтому с большим удовольствием поддержали наших друзей из «Динамо», – сказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров. – Кайтагская вышивка добавила экипировке особый смысл и привнесла местный колорит. Особенно ценно то, что каждое нанесение было выполнено вручную. Большое спасибо всем девушкам, которые своим кропотливым трудом смогли украсить футболки и шорты. А мы вместе с коллегами и дальше продолжим развивать совместные проекты.

–  Нас очень тронуло то, как чутко и уважительно наш партнер подошел к глубоким, прекрасным традициям региона, который мы представляем. Это трепетное отношение к Дагестану мы ощущали с первого дня сотрудничества. И наша совместная работа над созданием нового комплекта формы, выполненного в национальном дагестанском стиле, сопровождалась большим воодушевлением и полным взаимопониманием с обеих сторон. Мы были абсолютно едины в восприятии того, как важен, ценен для нас этот проект, потому что это не просто игровая форма, это дань уважения и глубокой симпатии к Дагестану – республике с богатейшим этнокультурным наследием. Труд большого количества талантливых людей стоит за этой формой. Это и художница Сефижат Керимова, и руководитель художественной мастерской «Ремесловъ» Ильяс Гасангусейнов, и мастерица Кубачинского художественного комбината Фатима Кишова и многие другие, которые вложили свои знания и душу в осуществление этого уникального проекта. Каждого из этих невероятных людей я благодарю за вклад в создание нашей формы, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Традиционная дагестанская вышивка на экипировке поможет «Динамо» рассказать широкой аудитории о классической культуре Дагестана – самой многонациональной республики России с неповторимым колоритом.

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