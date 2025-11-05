Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 ноября 6:30ГлавнаяНовости

Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»

160 призеров разделят 230 000 рублей
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию для фанатов киберспорта — «Царь горы фрибетов». Во время чемпионата Intel Extreme Masters Chengdu 2025 по CS2 клиенты компании смогут каждый день бороться за фрибеты номиналом до 7 500 рублей. Акция продлится до 16 ноября. 

За ставки на матчи IEM Chengdu 2025 и BLAST Rivals Fall 2025 пользователь будет получать билеты. Чем больше билетов, тем выше уровень игрока и возможная награда. 

Каждый день на протяжении всей акции случайном образом выбираются победители внутри каждого уровня — в общей сложности 160 призеров, которые разделят 230 000 рублей. Максимальная награда по итогам дня — фрибет на 7 500 рублей. 

В зачет идут ставки от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.5. Чтобы побороться за 1 600 000 рублей необходимо набрать 5 билетов. Чем выше сумма ставки, тем больше билетов она принесет. 

Intel Extreme Masters Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае. На чемпионате выступают 16 топовых команд со всего мира, в том числе Team Spirit, Team Vitality и Falcons. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Новости
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Новости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Новости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Новости
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Новости
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Новости
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Новости

Новое