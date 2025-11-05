Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию для фанатов киберспорта — «Царь горы фрибетов». Во время чемпионата Intel Extreme Masters Chengdu 2025 по CS2 клиенты компании смогут каждый день бороться за фрибеты номиналом до 7 500 рублей. Акция продлится до 16 ноября.

За ставки на матчи IEM Chengdu 2025 и BLAST Rivals Fall 2025 пользователь будет получать билеты. Чем больше билетов, тем выше уровень игрока и возможная награда.

Каждый день на протяжении всей акции случайном образом выбираются победители внутри каждого уровня — в общей сложности 160 призеров, которые разделят 230 000 рублей. Максимальная награда по итогам дня — фрибет на 7 500 рублей.

В зачет идут ставки от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.5. Чтобы побороться за 1 600 000 рублей необходимо набрать 5 билетов. Чем выше сумма ставки, тем больше билетов она принесет.

Intel Extreme Masters Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае. На чемпионате выступают 16 топовых команд со всего мира, в том числе Team Spirit, Team Vitality и Falcons.