Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге

Семикратный чемпион России и участник Олимпийских игр открыл BMX-парк на территории Казанского водозабора яркими трюками.

Сам спортсмен лично участвовал в подготовке трассы, проектировании фигур и их размещении на площадке.

Всего было создано три участка трассы. Первый представлял собой линию из трех фигур, требующих от спортсмена идеального контроля над велосипедом. Вторая станция состояла из одной фигуры, установленной на краю мостика, возвышающегося на 15 метров над поверхностью реки. Здесь от спортсмена требовалась смелость и идеальная техника выполнения сальто. Третий и самый опасный участок находился прямо на вершине водонапорной башни и требовал от спортсмена максимального фокуса и демонстрации высочайшего уровня мастерства.

Проект был реализован в рамках Fonteam – команды спортивных хедлайнеров, чья цель – ломать сложившиеся правила, переписывать историю рекордов и оставаться первыми. Ирек Ризаев стал новым амбассадором проекта, ранее к которому присоединились марафонец Дмитрий Неделин и райдер-экстремал Илья Савосин.