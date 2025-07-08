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8 июля 7:48ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу Фрица над Хачановым в четвертьфинале Уимблдона

Самая крупная ставка — 300 000 рублей
Руслан Ипполитов

8 июля в матче 1/4 финала Уимблдона сыграют россиянин Карен Хачанов и американец Тейлор Фриц. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом американца. Поставить на победу Фрица можно с коэффициентом 1.30, что соответствует примерно 75% вероятности. Шансы Хачанова добиться триумфа оцениваются котировкой 3.85 (около 25%). 

Клиенты PARI уверены в победе Фрица. Примерно 67% от общего объема ставок на исход игры приходится на американского теннисиста, около 33% сделано на Хачанова.

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Ставка на американца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.64, а на успех Фрица в трех партиях можно поставить с коэффициентом 2.83. Вероятность того, что Хачанов не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 10.00. Поставить на то, что россиянин выиграет как минимум одну партию, можно за 1.43.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 1.27. За 1.55 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков заключил пари на Фрица с форой (-3.5) по геймам с коэффициентом 1.90.

Карен Хачанов посеян на Уимблдоне под 17 номером. На пути к четвертьфиналу россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда, японца Шинтаро Мочизуки, португальца Нуну Боржеша и поляка Камиля Майхшака. Хачанов в этом году повторил свое лучшее достижение на травяном турнире «Большого шлема», раньше он выходил в четвертьфинал в 2021 году. Поставить на победу россиянина на Уимблдоне можно за 100.00, а его выход в финал оценивают котировкой 25.00.
Тейлор Фриц посеян на Уимблдоне под пятым номером. На этом турнире американец обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара, канадца Габриэля Диалло, испанца Алехандро Давидовича Фокину и австралийца Джордана Томпсона. Последний снялся в середине второго сета из-за травмы. Для Фрица это третий четвертьфинал Уимблдона, дальше он пока не проходил. Сделать ставку на чемпионство американца в этом году можно с коэффициентом 17.00, а на то, что Тейлор дойдет до решающего матча, предлагают котировку 5.00

Фриц и Хачанов встречались два раза, оба этих матча — в 2019 и 2020 году — остались за россиянином. Победитель матча в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Кэмерон Норри — Карлос Алькарас.

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