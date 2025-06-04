Клиент PARI поставил 3 750 000 рублей на победу Португалии над Германии в полуфинале Лиги Наций

В среду, 4 июня, в рамках полуфинального матча Лиги наций УЕФА между собой сыграют сборные Германии и Португалии. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

По оценке букмекеров, фаворитом в сегодняшней паре считаются немцы. Сделать ставку на победу Германии в основное время можно по коэффициенту 1.93, что соответствует примерно 51% вероятности. Аналогичная ставка в пользу Португалии оценивается котировкой 4.20 (приблизительно 23% вероятности), тогда как ничья в линии идет за 3.80 (около 26%). При этом поставить на попадание немцев в финал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.47 (эквивалентно 65%), на проход португальцев — за 2.75 (примерно 36%).

Клиенты PARI, напротив, верят в успех подопечных Роберто Мартинеса. В общем обороте ставок на сегодняшний матч 54% приходится на проход сборной Португалии. В то время как Германию в финале ждут лишь 46% процентов игроков.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, команды в предстоящем матче способны забить как минимум три мяча. Так, если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 1.62, в то время как на обратный исход можно поставить по коэффициенту 2.35. Вероятность обмена голами котируется за 1.55, обратный вариант доступен за 2.45.

Самый ожидаемый счет предстоящего матча — ничья 1:1. В линии PARI поставить на такой исход можно с коэффициентом 7.50. Победы сборной Германии со счетом 2:1 или 1:0 доступны игрокам за 9.00 и 10.00 соответственно. Коэффициент 11.00 установлен и на нулевую ничью в матче.

Самыми вероятными авторами забитого мяча являются форварды Германии Дениз Ундав, Никлас Фюллькруг и Ник Вольтемаде. Поставить на гол каждого из них можно с коэффициентом 2.75. Следом идет полузащитник немцев Флориан Вирц (2.90). Среди португальцев наибольшими шансами отличиться обладает Криштиану Роналду — его гол идет в линии за 3.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 3 750 000 рублей. Один из игроков рискнул и поставил эту сумму на победу сборной Португалии в основное время. В момент заключения пари аналитики оценивали вероятность такого исхода котировкой 4.00. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 11 250 000 рублей.

И Германия, и Португалия уверенно выступают в текущем розыгрыше Лиги наций. Подопечные Юлиана Нагельсмана в рамках группы 3 Лиги А сыграли 5:0 и 1:1 с Венгрией, 2:2 и 1:0 с Нидерландами и 2:1 и 7:0 с Боснией и Герцеговиной. В четвертьфинале по сумме двух матчей немцы прошли Италию (2:1 и 3:1). Португальцы, в свою очередь, выступали в группе 1, в которой провели матчи с Хорватией (2:1 и 1:1), Шотландией (2:1 и 0:0), а также Польшей (3:1 и 5:1). В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса по сумме двухмачтового противостояния оказались сильнее сборной Дании (0:1 и 5:2).

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги наций. По оценкам аналитиков, главным претендентом на победу в турнире является сборная Германии. Поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 2.75. Проигрыш немцев в финале оценивается котировкой 2.90, невыход в финал и последующая победа немцев в матче за третье место доступна за 5.25. Португалия, в свою очередь, имеет наименьшие шансы на победу в турнире — на это установлен коэффициент 6.60. Шансы португальцев занять второе место оцениваются котировкой 4.90, третье — 3.50.