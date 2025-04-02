В FONBET рассказали, как российские букмекеры «паразитируют» на операторах-лидерах

Представители ряда букмекерских компаний России прокомментировали для РБК рост рынка по итогам 2024 года. Управляющий партнер FONBET Валентин Голованов отметил, что увеличение выручки связано с инвестициями лидеров рынка (FONBET и Winline) в отечественный спорт. Именно на долю двух данных операторов приходится 90% спонсорских вложений в отечественный спорт, включая контракты с КХЛ, РПЛ, Кубком России, Российской федерацией баскетбола, Федерацией дзюдо, ведущими футбольными, хоккейными и баскетбольными клубами.



«Мы привлекаем новых клиентов, а другие (букмекеры), можно сказать, пользуются этим, паразитируют на лидерах рынка. Каждая букмекерская компания за пределами топ-2 лишь ориентируется и таргетируется на то, чтобы переманить нашего клиента практически любой ценой и за счёт этого показать рост», — заявил Голованов.