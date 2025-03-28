ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли калачёвскому психоневрологическому интернату в рамках проекта «Города Героев»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Калач-на-Дону – третий город на карте «Городов Героев».

ГБССУ СО ГПВИ «Калачевский психоневрологический интернат» получил реабилитационное оборудование на общую сумму более 1,5 млн рублей. В этом учреждении появились электрическая многофункциональная кровать, кресло-лифт, лестничный подъемник и другие средства реабилитации для маломобильных. Новая медицинская техника поможет улучшить условия лечения и проживания подопечных.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в интернате 27 марта. В ней приняли участие: начальник отдела стационарных учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области Ирина Иванова, и.о. заместителя Главы Калачёвского муниципального района Сергей Пономарёв, председатель Калачёвского городского совета ветеранов Зухра Мангушева, директор Калачёвского психоневрологического интерната Эфенди Абдукамалов, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».



«Комитет социальной защиты населения Волгоградской области реализует в регионе политику российского государства в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, создавая комплексную систему социальной помощи, как для проживающих дома в семье, так и для граждан, нуждающихся в социальных услугах с проживанием в социальных организациях. Сегодня мы представляем новый формат социальных организаций с индивидуальным подходом к нуждаемости каждого подопечного, открытых и доступных, как любой гостеприимный дом. Мы приветствуем заинтересованность общественных организаций и благотворительность по отношению к нашим подопечным, рады, что учреждение региона вошло в такой значительный проект, как «Города Героев», – рассказывает начальник отдела стационарных учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области Ирина Иванова.

Калачевский ПНИ работает с 1953 года. Интернат предназначен для проживания людей пожилого возраста и инвалидов, которые нуждаются в стороннем уходе. На данный момент здесь проживают 318 подопечных с различной степенью тяжести когнитивных расстройств и мобильности. В учреждении работают отделения: развития адаптационных ресурсов, социально-реабилитационное, активного наблюдения, интенсивного ухода, организации культурно-досуговой деятельности, служба социального сопровождения, социально-медицинское отделение.

«Мы благодарим за предоставленную помощь благотворительный фонд «Память поколений» и компанию FONBET. Именно благодаря ДоброFON наш ПНИ был включён в программу помощи в рамках проекта «Города Героев» и получил помощь в виде медицинской электрической многофункциональной антипролежневой кровати, лестничного гусеничного подъёмника, кресло-лифта для перемещения, пляжной плавающей кресло-коляски и другого оборудования. Полученное оборудование станет важным инструментом в поддержании здоровья и активности проживающих интерната», – выражает благодарность директор психоневрологического интерната Эфенди Абдукамалов.

Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений»: «Это не первая помощь региону – с 2016 года 247 ветеранов из Волгоградской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 48 млн рублей. Также фонд помогал «Волгоградскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн» в 2018 году, предоставив учреждению медицинское оборудование на общую сумму более 3 млн рублей. Мы очень рады вернуться в регион с системной помощью и помочь ещё одному учреждению!».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Калач-на-Дону – третий город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в доме милосердия «Надежда» в Орске и саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также планируется оказать помощь в Старой Руссе, Сызрани, Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках и других городах воинской славы и трудовой доблести.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне каждый месяц на протяжении года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести мы поможем социальным учреждениям и будем заниматься обустройством объектов городской инфраструктуры. Это один из важнейших социально-значимых проектов компании FONBET и благотворительной программы ДоброFON. На этот раз, для Калачёвского психоневрологического интерната были закуплены несколько единиц медицинского оборудования. Здорово, что благодаря нашей совместной работе с благотворительным фондом «Память поколений» уже третье учреждение в рамках проекта «Города Героев» получило то, что им сейчас необходимо».

Узнать подробную информацию, а также поддержать проект «Города Героев» можно на сайте: https://pamyatpokoleniy.ru/goroda-geroev