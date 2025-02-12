Winline запустил игру "СУПЕРЛИГА"

В разгар стыковых матчей еврокубков Winline делает разницу и создает Суперлигу с российскими и европейскими командами.

С 10 по 20 февраля в приложение Winline любые игроки (как старые так и новые), могут принять участие в новой игре, где КАЖДЫЙ может проходить соперников и получать фрибеты из призового фонда 1 миллиард!

В игре существует 12 уровней, не включая нулевой. Все игроки начинают с нулевого уровня. За каждый успешно пройденный уровень игрок перемещается на следующий, с которого начинается следующее прохождение игры. Во время прохождения уровня игроку предлагается выбрать одну из трех клеток, после чего может быть 3 результата: игрок выиграл, игрок проиграл, ничья. В случае ничьи, игрок делает повторный выбор из оставшихся двух вариантов (в рамках той же попытки). Игрок, проходя как можно дальше по уровням, имеет возможность получить приз в повышенном размере.

После окончания Акции 21.02.2025 в 12:00 (по московскому времени) между всеми игроками распределяются Фрибеты, в зависимости от уровня, на котором они завершили игру. Дополнительно первые 100 игроков, прошедшие все уровни разделят между собой 50 000 000 Фрибетов. Общий призовой фонд Акции составляет 1 010 000 000 Фрибетов.