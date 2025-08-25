Клиент PARI поставил 4 000 000 рублей на победу «Интера» в первом туре Серии А

25 августа пройдут заключительные матчи первого тура нового сезона Серии А. В одном из поединков сойдутся «Интер» и «Торино». Противостояние состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.38, что соответствует примерно 69% вероятности. Успех «Торино» оценивается коэффициентом 8.50 (около 11%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.80 (приблизительно 20%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе миланцев. На победу «Интер» приходится около 99% от общего объема ставок на три исхода матча.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Вероятность того, что «Интер» и «Торино» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.77. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 2.05. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 2.08. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.75.

В трех последних матчах «Интера» и «Торино» на Сан-Сиро забивалось минимум три мяча. При этом во всех трех поединках отличались обе команды. Коэффициент на индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 составляет 1.55, а на тотал больше 2.5 — 2.60. Ставка на гол гостей доступна за 1.90. Вероятность того, что за «Интер» отличится Лаутаро Мартинес, оценивается котировкой 1.90. На гол Маркуса Тюрама можно поставить с коэффициентом 2.25.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Интера» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Ничью 1:1 можно взять за 10.00. Ставка на победу гостей со счетом 1:0 идёт за 20:00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 3 600 000 рублей на победу «Интера» с коэффициентом 1.40.

В прошлом сезоне Серии А «Интер» финишировала вторым, а также дошел до финала ЛЧ. «Торино» с 44 очками занял только 11-е место.