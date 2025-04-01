Ставка на «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей

С 28 по 31 марта прошли матчи 22-го тура Российской Премьер-лиги, результаты которого огорчили болельщиков «Локомотива» и «Спартака». Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

Прошедший тур получился одним из самых результативных в этом сезоне. Ставка на тотал больше 2.5 сыграла в пяти из восьми матчей, при этом в четырех из них было забито пять и более голов.

Главной сенсацией минувшего уикенда стал разгром «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов». «Железнодорожники» считались фаворитами, но самарцы начали забивать уже на второй минуте встречи. Они довели счет до 5:0 к началу второго тайма. От разгрома всухую москвичей спас лишь автогол защитника Гленна Бейла, который отправил мяч в свои ворота на 62-й минуте.

С таким же счетом завершился матч московского «Динамо» с «Оренбургом» — пропустив пять мячей от хозяев, «газовики» все же смогли забить гол престижа на 77-й минуте встречи.

Высокую результативность показали и фавориты РПЛ в лице «Зенита» и «Краснодара». Так, подопечные Сергея Семака огорчили «Рубин» (4:0), а «быки» разгромили «Факел» (5:0).

Главные матчи по обороту и прибыли

Самый крупный объем принятых ставок в денежном выражении пришелся на матч «Крыльев Советов» с «Локомотивом» — почти 17% от общей доли оборота пари на события 22-го тура. Примерно 16% пришлось на поединки «Зенит» — «Рубин» и «Ахмат» — «Спартак» (0:0).

Наименьший объем ставок PARI зафиксировала на матчах ЦСКА — «Динамо» Махачкала (2:0), «Динамо» Москва — «Оренбург» и «Химки» — «Пари НН» (2:0).

По большей части клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в матчах 22-го тура. Прибыльными для компании оказались лишь матчи «Ахмат» — «Спартак» и «Крылья Советов» — «Локомотив». В остальных играх удача была на стороне игроков. И если нулевой исход встречи в Грозном обеспечил компании высокую прибыль, то игроки больше всего получили выигрыши по ставкам на матч «Краснодара» с «Факелом».

Значимые выигрыши клиентов

Один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи 22-го тура пришелся на матч «Крыльев Советов» с «Локомотивом». Один из клиентов поставил 1 381 000 рублей на то, что самарцы выиграют первый тайм. Хозяева считались аутсайдерами, поэтому ставка была принята по коэффициенту 4.60. К удивлению многих, первый отрезок игры завершился со счетом 4:0 в пользу самарцев. В результате итоговая выплата составила 6 352 600 рублей.

Другой клиент поставил 1 000 000 рублей на тотал больше 2 в матче «Зенита» с «Рубином». Ставка была сделана в лайве, когда на табло еще горели нули, поэтому коэффициент составил 2.90. Хотя «Рубину» в тот вечер не повезло, «Зенит» выполнил план за двоих, забив четыре мяча к середине второго тайма. Выигрыш по ставке составил 2 900 000 рублей.

Еще более смелая лайв-ставка была сделана на матч «Акрон» — «Рубин». Один из игроков поставил 850 000 рублей на тотал больше 4. Он заключил пари в начале второго тайма, когда соперники уже обменялись первыми голами, однако коэффициент все равно составил 3.10. Дожидаться решающих мячей пришлось долго, но под конец матча команды все же довели счет до 2:3. Таким образом, выигрыш составил 2 635 000 рублей.

Увы, не все крупные ставки были успешными. К примеру, один из клиентов верил в «Спартак» — он поставил 2 555 000 рублей на победу красно-белых в матче с «Ахматом», однако подопечные Деяна Станковича не оправдали его ожиданий.

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

«Краснодар» довел свой винстрик в РПЛ до трех побед и еще сильнее закрепился в статусе фаворита — коэффициент на чемпионство «быков» снизился с 2.80 до 2.35.

Тем не менее «Зенит» отстает от краснодарцев всего на три очка. После успеха в минувшем туре коэффициент на успех подопечных Сергея Семака также продемонстрировал снижение, уменьшившись с 2.80 до 2.50. Тройку фаворитов по-прежнему замыкает «Спартак», однако из-за неудачи в Грозном коэффициент на чемпионство красно-белых вырос с 3.50 до 4.50.

Теоретически небольшие шансы на победу в РПЛ сохраняют и другие московские команды в лице «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», однако коэффициенты на их успех говорят сами за себя — 25.00, 35.00 и 45.00 соответственно.

23-й тур РПЛ пройдет с 4 по 6 апреля. Главными событиями предстоящего уикенда станут московское дерби между ЦСКА и «Динамо», а также встреча «Локомотива» с «Зенитом».