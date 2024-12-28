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28 декабря 9:45ГлавнаяНовости

PARI: «Ювентус» порадует в фанатов в матче с «Фиорентиной»

Туринский клуб является фаворитом в домашней встрече с «фиалками»
Валентин Васильев

29 декабря «Ювентус» примет «Фиорентину» в рамках 18-го тура Серии А. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены сыграют на руку туринцам. «Ювентус» считается фаворитом с коэффициентом 1.95, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Фиорентины» предлагается за 4.30, а на ничью — за 3.40. Вероятности этих исходов составляют около 22% и 28%.

Большая часть клиентов также считает, что встреча завершится победой хозяев. 85% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Ювентуса».

 

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Встречи «Ювентуса» и «Фиорентины» редко бывают результативными. Аналитики ожидают, что предстоящая игра также будет низовой. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.16, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.74. Поставить на то, что забьет только «Ювентус», можно с коэффициентом 3.10, аналогичная ставка на «Фиорентину» котируется за 6.80.

В прошлом туре «Ювентус» смог вернуться к победам после серии ничьих, обыграв «Монцу» (2:1). На данный момент туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Поставить на победу черно-белых в этом сезоне можно с коэффициентом 65.00.

«Фиорентина» также набрала 31 очко, но опережает «Юве» по разнице мячей. Фиолетовые идут после двух поражений, поэтому коэффициент на их чемпионство вырос до 150.00.

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