Клиенты PARI верят в победу «Милана» над «Ювентусом» в 6-м туре Серии А

Равные коэффициенты на победы команд
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

5 октября в рамках шестого тура Серии А «Ювентус» сойдется с «Миланом». Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Аналитики не смогли выделить фаворита поединка. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 2.70, что составляет 35% вероятности. Аналогичная котировка 2.70 идет и на победу «Милана» (вероятность 35%). Поставить на ничью можно за 3.15 (30%).

Клиенты PARI больше верят в «Милан». На успех гостей приходится около 53% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 22% — на ничью, и 25% — на победу «Ювентуса».  

По оценке аналитиков, матч получится не богатым на голы. За пять последних очных противостояний в Серии А команды суммарно забили всего четыре раза. Поставить на минимум три забитых мяча можно с коэффициентом 2.08, в случае обратного исхода сыграет ставка за 1.75. На тотал больше 1.5 дают коэффициент 1.32. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.78, тогда как противоположный вариант доступен за 2.05. Два забитых мяча от «Милана» можно взять за 2.60. Вероятность того, что «Ювентус» не позволит гостям ни разу отличиться, оценивается котировкой 3.35.

«Милан» после победы над «Наполи» в прошлом туре возглавил турнирную таблицу. На чемпионство подопечных Массимилиано Аллегри аналитики дают коэффициент 5.50. «Ювентус» отстает от «Милана» на одно очко. Вероятность того, что трофей завоюют туринцы, оценивается коэффициентом 9.00.

Новое