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9 июля 9:01ГлавнаяНовости

Команда Доната Стальнова — победитель Фестиваля КХЛ 3х3

В рамках фестиваля на лед ЦСКА АРЕНЫ вышли хоккеисты FONBET КХЛ и НХЛ
Руслан Ипполитов
КХЛ 3х3
КХЛ 3х3

С 6 по 12 июля в Москве проходит Суперфинал первого в истории чемпионата КХЛ 3х3. В рамках фестиваля на лед ЦСКА АРЕНЫ вышли хоккеисты FONBET КХЛ и НХЛ. 

Фестиваль Суперфинала КХЛ 3х3 — тот случай, когда в июле на лед выходят звезды FONBET КХЛ и НХЛ. Среди участников выставочного турнира: Матвей Мичков, Егор Яковлев, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Никита Гребенкин, Иван Просветов, Максим Соркин, Прохор Полтапов и многие другие!

В новом формате хоккея 3 на 3 команды провели между собой по матчу в рамках группового этапа и определили участников решающей стадии. Дружина Доната Стальнова благодаря дублю Матвея Мичкова одержала победу над коллективом Павла Порядина — 7:4. 

В другом матче между командами Егора Зайцева и Егора Яковлева победителя пришлось выяснять в серии буллитов. Все решил точный бросок Александра Чёрного — победа команды Егора Зайцева со счетом 6:5. 

— Большая благодарность людям, которые вернули этот турнир на лето. Мы готовимся к сезону и всегда в кайф поучаствовать в таком соревновании. Очень много болельщиков, всем большое спасибо за поддержку! — поделился эмоциями капитан команды Егор Зайцев. 

В игре за бронзу сильнее оказалась команда Павла Порядина — 3:2. А в финале Фестиваля КХЛ 3х3 сошлись сборные Доната Стальнова и Егора Зайцева. Драматичный матч шел с переменным успехом для обеих команд, после двух периодов счёт был 7:7. Но финальный рывок удался сборной Доната Стальнова — 9:7. В церемонии награждения фестиваля принял участие президент КХЛ Алексей Морозов.  

— Победили за счет коллектива, за счет командной игры. Все парни у нас талантливые, много бросают, создают моменты. Пообщались с ребятами, зарядились эмоциями, подарили радость болельщикам и теперь с хорошим настроением заходим в сезон! — капитан команды Донат Стальнов. 

Уже с 9 июля болельщиков вновь ждут матчи Суперфинала КХЛ 3х3. Главные игры чемпионата пройдут 12 июля, тогда и станет известен первый в истории победитель турнира.

Полное расписание и билеты на все матчи — на официальном сайте КХЛ 3х3:

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КХЛ 3х3

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