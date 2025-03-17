Несовершеннолетние вместе с родителями пришли в филиал Фонбет ради фотографий

Накануне вечером в 22.30 две девушки вместе с несовершеннолетними детьми зашли в пункт приема ставок в районе Коптево. Одна из посетительниц стала интересоваться процедурой регистрации и выдачи персональной карты у кассира.. В то время как другая девушка начала ходить с детьми по залу и сделала несколько фотографий несовершеннолетних: за ставкоматами, у кассовой зоны, в общем зале и на фоне декоративной атрибутики, никаких действий, связанных с заключением пари совершено не было.

Согласно российскому законодательству, посещение несовершеннолетними пунктов приема ставок, а также непосредственно участие в заключении пари на спортивные события – запрещено. Это также закреплено в правилах посещения Пунктов Приемов Ставок и «Правилах Ответственной Игры». Однако по внутреннему регламенту безопасности, сотрудник охраны пункта приема ставок в момент присутствия посетителей не должен покидать кассовую зону. Также в виду низкой температуры на улице и позднего времени он не стал делать замечания посетителям до выяснения цели визита. Спустя 11 минут клиентка прекратила общение с кассиром, после чего всех посетителей попросили удалиться.

Компания Фонбет всегда соблюдает законодательство РФ и внутренние регламенты. В данный момент проводится расследование инцидента. Компания подготовила заявление по статье КоАП 5.35 ((Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) на установленных лиц, посетивших ППС.