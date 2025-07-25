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25 июля 11:42ГлавнаяНовости

Крылья Советов - Пари НН: где смотреть матч РПЛ, прямая трансляция онлайн

Тур откроет волжское дерби
Валентин Васильев
Источник: pfcks.ru
Источник: pfcks.ru

Второй тур Российской футбольной Премьер-лиги стартует в пятницу, 25 июля. В рамках волжского дерби «Крылья Советов» примут «Пари Нижний Новгород».

Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре и начнется в 19:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречу обслужит москвич Сергей Чебан.

В прошлом сезоне этот рефери дважды обслуживал матчи с участием «Крыльев». Примечательно, что состоялись в Самаре и завершились победами гостей - махачкалинского «Динамо» (1:0) и «Краснодара» (2:1). «Пари НН» под свист Чебана в минувшем чемпионате уступил «Локомотиву» (1:3) и обыграл «Акрон» (2:1).

Последняя встреча команд, в мае 2025 года, ознаменовалась сверхрезультативным футболом: нижегородцы выиграли дома со счетом 5:2, а уругвайский нападающий Боселли оформил покер.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам. БК PARI оценила вероятность успеха «Крыльев Советов» коэффициентом 1.97. Котировка на команду Шпилевского более чем в два раза выше (4.10). Ничья идет в линии букмекера за 3.70.

В прямом эфире по ТВ игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Альтернативу платной трансляции зарегистрированным пользователям предлагает официальный беттинговый партнер РПЛ.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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