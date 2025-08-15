Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги

15 августа стартует 95-й в истории сезон Ла Лиги — высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу. Перед стартом турнира букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд на первое место, изучила расклады в борьбе за выживание и определила главных фаворитов гонки бомбардиров.

По оценкам аналитиков PARI, «Реал», завоевавший рекордные 36 чемпионских титулов за все время выступлений в турнире, начнет сезон в статусе главного фаворита. Сделать ставку на очередной триумф мадридского клуба в Ла Лиге можно по коэффициенту 1.80. Ставки на то, что Хаби Алонсо не приведет команду к золоту в свой первый сезон в качестве главного тренера «Реала», принимаются за 2.00. Шансы «сливочных» финишировать в топ-4, то есть в зоне Лиги чемпионов котируются за 1.02.

Главным конкурентом «Реала» в предстоящем сезоне букмекеры называют «Барселону». В прошлом сезоне каталонцы отняли у «Реала» титул и в 28-й раз стали чемпионами Испании. Несмотря на это, букмекеры считают команду Ханса-Дитера Флика лишь вторым по шансам фаворитом нового сезона. Шансы «Барселоны» защитить чемпионский титул котируются за 2.20. Обратный исход (любое место кроме первого) доступен за 1.65. Вероятность финиша «Барсы» в топ-4 по итогам сезона составляет 1.02.

Третьим по шансам претендентом на золото считается «Атлетико» — третья команда Ла Лиги по итогам прошлого сезона. Мадридский клуб выигрывал чемпионат Испании 11 раз, в последний раз — в сезоне-2020/21. Спрогнозировать очередной триумф «Атлетико» можно за 10.00. Если команда Диего Симеоне займет любое место кроме первого, сыграет котировка 1.05. Также букмекеры предлагают коэффициент 1.40 на финиш столичной команды в топ-3.

К числу менее явных фаворитов сезона букмекеры относят «Атлетик» из Бильбао (баскский клуб — восьмикратный чемпион страны) и «Вильярреал». Котировки на чемпионство каждой из этих команд составляют 50.00. Финиш этих команд в топ-4 можно спрогнозировать за 2.75 и 3.00 соответственно. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, считается седьмым по силе фаворитом сезона. Шансы басков на третий титул в истории клуба оцениваются коэффициентом 100.00. Финиш Захаряна и его команды в четверке котируется за 6.00.

Наименее вероятными претендентами на победу в новом сезоне чемпионата Испании считаются «Райо Вальекано», «Алавес», «Эспаньол», «Леванте», «Эльче» и «Овьедо». Успех каждого из этих шести клубов оценивается коэффициентом 1000.00.

Правда, с гораздо большей вероятностью всем им придется сосредоточиться на борьбе за выживание. В частности, главным претендентом на вылет считается «Овьедо», для которого предстоящий сезон будет первым в Ла Лиге с 2001 года. Шансы бывшей команды Виктора Онопко оказаться по итогам сезона на 18–20 местах оцениваются коэффициентом 1.85. Спрогнозировать вылет «Эльче» можно за 2.00, «Леванте» — за 2.40, а «Эспаньола» — за 3.00. Лучшие шансы спастись — у «Райо Вальекано» и «Алавеса». Котировки на то, что эти клубы избегут вылета, составляют 1.20 и 1.30 соответственно.

Лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Испании стал форвард «Реала» Килиан Мбаппе. В свой дебютный сезон в Ла Лиге он наколотил 31 мяч. PARI считает, что и в этом году Мбаппе выиграет гонку бомбардиров, и предлагает поставить на это за 2.00. Главным конкурентом француза считается польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (2.80). Следом идут Александр Серлот из «Атлетико», Рафинья из «Барселоны» (по 12.00), Анте Будимир из «Осасуны» и Хулиан Альварес из «Атлетико» (по 20.00).