Ларионову презентовали необычную клюшку: такую же могут выиграть клиенты PARI

4 февраля легенда отечественного хоккея, амбассадор букмекерской компании PARI Игорь Ларионов отмечает красивый юбилей ― матч против подольского «Витязя» станет для него 200-м в качестве главного тренера клуба КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород). В честь этого события PARI в коллаборации с брендом BRO изготовили для Ларионова уникальную клюшку.

На клюшке в честь тренерского юбилея Ларионова изображены все этапы карьеры легендарного хоккеиста: годы, которые он провел в каждом из клубов, их фирменный стиль с логотипами и клубными цветами, символика команд, а также завоеванные трофеи. На крюк клюшки нанесена фамилия LARIONOV.

Изучить клюшку можно на специальном сайте, открыв по клику каждый из этапов карьеры великого хоккеиста. На сайте доступны уникальные материалы из личного архива Ларионова и интересные факты из его биографии.

У клиентов PARI есть уникальная возможность выиграть подарок от Игоря Ларионова. Для участия в розыгрыше следует зарегистрироваться на специальной странице, где представлена уникальная клюшка, разработанная для Ларионова. Затем клиентам компании потребуется заключить пари на хоккей на сумму от 1000 рублей по коэффициенту 2.00 и выше.

Первые 1000 участников, выполнившие условия акции, получат фрибеты на сумму 1000 рублей. Каждому 64-му участнику акции достанется особенный приз ― клюшка, подписанная лично Игорем Ларионовым.

Амбассадор PARI Игорь Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. С 2022 года он тренирует нижегородское «Торпедо», которое дважды выводил в плей-офф КХЛ.