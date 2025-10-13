Клиент PARI выиграл 716 000 рублей по ставке на тотал голов в матче «Волги» и «Енисея»

Матчи 14-го тура Лиги PARI прошли 11-12 октября. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В 14-м туре победили «Енисей», «Факел», «Чайка», «Родина» и «Ротор». Самыми результативными играми тура стали матчи «Волга» — «Енисей» (2:4) и «Нефтехимик» — «Чайка» (2:3).
Встречи «Арсенал» — «Торпедо» (2:2), «Сокол» — «Уфа» (2:2) и «Спартак (Кострома)» — «КАМАЗ» (1:1) завершились ничейным исходом. «Волга», «Шинник», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск» и «Черноморец» в этом туре проиграли. Матч «Урал» — «Челябинск» был перенесен.
В 14-м туре Лиги PARI крупнейшей по объему принятых ставок стала игра «Арсенала» и «Торпедо». На неё пришлось 16% от всего оборота пари на матчи тура. Второе место у матча «Ротор» — «Черноморец» (2:0) с долей в 15%. На третьем месте игра «Шинника» против «Факела» (0:1), которая была выбрана матчем тура. На эту встречу было сделано 13% от всего оборота пари на матчи тура.
Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Спартак (Кострома)» — «КАМАЗ», «Сокол» — «Уфа» и «Волга» — «Енисей».
Самым прибыльным матчем тура для PARI стала встреча «Шинника» и «Факела». Ярославская команда начиная с пятого тура не проиграла ни одного матча и показывала уверенную игру дома, в том числе и с лидерами турнирной таблицы. «Факел» в последних играх, наоборот, несколько раз оступился и потерял очки с аутсайдерами. В этом же матче воронежцы собрались и полностью владели инициативой на протяжении всей игры. Итог — победа с минимальным счетом 1:0.
Для клиентов PARI в 14-м туре Лиги PARI самыми удачными матчами стали встречи «Арсенала» и «Торпедо», «Сокола» и «Уфы», а больше всего они выиграли на матче «Волги» и «Енисея».
Один из клиентов PARI выиграл 716 000 рублей, сделав ставку в 100 000 рублей на экспресс из двух матчей. Он заключил пари в лайве на тотал голов больше 2.5 в игре «Волги» и «Енисея». В момент ставки счет на табло был 0:0. Коэффициент на такой исход был 2.65. Коэффициент всего экспресса составил 7.16. В итоге обе ставки сыграли, и клиент забрал выигрыш.
Ещё один клиент PARI поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из четырех матчей. Клиент поставил в лайве при счете 0:0 на тотал голов больше 1.5 во встрече «Арсенала» и «Торпедо». Коэффициент на такой исход был 1.60. Также он заключил пари на тотал голов больше 1.5 в игре «Сокола» и «Уфы» по 1.58. Коэффициент всего экспресса составил 5.49. Все ставки сыграли, а клиент получил на выплату 549 000 рублей.
Матчем тура Лиги PARI выбрана встреча «КАМАЗа» и «Родины». Обе команды имеют по 23 очка и располагаются на шестом и седьмом месте в турнирной таблице соответственно. «КАМАЗ» в последних матчах менее стабилен, чем московская команда, и чаще играл вничью или проигрывал. Но дома команда из Татарстана традиционно сильна. «Родина» в последних своих встречах в основном выигрывала, лишь один раз проиграв и один раз сыграв вничью.