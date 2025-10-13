Клиент PARI выиграл 716 000 рублей по ставке на тотал голов в матче «Волги» и «Енисея»

В 14-м туре Лиги PARI крупнейшей по объему принятых ставок стала игра «Арсенала» и «Торпедо». На неё пришлось 16% от всего оборота пари на матчи тура. Второе место у матча «Ротор» — «Черноморец» (2:0) с долей в 15%. На третьем месте игра «Шинника» против «Факела» (0:1), которая была выбрана матчем тура. На эту встречу было сделано 13% от всего оборота пари на матчи тура.

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Спартак (Кострома)» — «КАМАЗ», «Сокол» — «Уфа» и «Волга» — «Енисей».

Самым прибыльным матчем тура для PARI стала встреча «Шинника» и «Факела». Ярославская команда начиная с пятого тура не проиграла ни одного матча и показывала уверенную игру дома, в том числе и с лидерами турнирной таблицы. «Факел» в последних играх, наоборот, несколько раз оступился и потерял очки с аутсайдерами. В этом же матче воронежцы собрались и полностью владели инициативой на протяжении всей игры. Итог — победа с минимальным счетом 1:0.

Для клиентов PARI в 14-м туре Лиги PARI самыми удачными матчами стали встречи «Арсенала» и «Торпедо», «Сокола» и «Уфы», а больше всего они выиграли на матче «Волги» и «Енисея».