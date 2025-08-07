Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»

Матчи третьего тура Лиги PARI прошли с 2 по 4 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

В третьем туре три очка за победу набрали «Уфа», «Урал», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Факел» и «Арсенал». Большинство встреч тура закончились победой с разницей в один гол. Самыми результативными матчами были «Урал» — «Родина» (2:1), «КАМАЗ» — «Челябинск» (2:1) и «Черноморец» — «Арсенал» (1:2).

«Чайка», «Волга Ульяновск», «Спартак Кострома», «Нефтехимик», «Ротор» и «Енисей» в третьем туре заработали одно очко за ничейные исходы своих матчей. При этом «Нефтехимик» уже третий раз играет вничью. «Шинник», «Родина», «Челябинск», «Торпедо», «Сокол» и «Черноморец» в третьем туре проиграли.