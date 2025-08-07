Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 августа 13:06ГлавнаяНовости

Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»

Итоги третьего тура Лиги PARI
Валентин Васильев

Матчи третьего тура Лиги PARI прошли с 2 по 4 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

В третьем туре три очка за победу набрали «Уфа», «Урал», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Факел» и «Арсенал». Большинство встреч тура закончились победой с разницей в один гол. Самыми результативными матчами были «Урал» — «Родина» (2:1), «КАМАЗ» — «Челябинск» (2:1) и «Черноморец» — «Арсенал» (1:2). 

«Чайка», «Волга Ульяновск», «Спартак Кострома», «Нефтехимик», «Ротор» и «Енисей» в третьем туре заработали одно очко за ничейные исходы своих матчей. При этом «Нефтехимик» уже третий раз играет вничью. «Шинник», «Родина», «Челябинск», «Торпедо», «Сокол» и «Черноморец» в третьем туре проиграли. 

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Свернуть

Самым крупным матчем по объему принятых ставок в третьем туре Лиги PARI стала встреча «Ротора» и «Енисея». На эту встречу пришлось 19% от всего оборота пари на игры третьего тура. Матч завершился безголевой ничьей 0:0. 

На втором месте по объему принятых ставок матч «Черноморца» и «Арсенала». На него пришлось 17% от всего оборота пари на игры третьего тура. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. На третьем месте по объему принятых ставок игра «СКА Хабаровск» и «Торпедо» (почти 14%). В этой встрече победили хозяева поля со счетом 1:0.

Наиболее прибыльными для PARI стали встречи «Ротора» и «Енисея», «Черноморца» и «Арсенала», а также «СКА Хабаровска» и «Торпедо». Первый матч завершился с нулями на табло. «Черноморец» дома выглядел предпочтительнее, чем «Арсенал», который до этого оба своих матча сыграл 1:1. В итоге победила тульская команда. В прошлом сезоне встречи между «СКА Хабаровск» и «Торпедо» были богаты на голы — ничья 2:2 и разгромная домашняя победа москвичей 4:0. Однако в этот раз забила только хабаровская команда.

Наиболее убыточной для PARI стала игра «Урала» и «Родины». В этом сезоне команда из Екатеринбурга показывает уверенную игру и не знает поражений. «Родина» лишь однажды сыграла вничью и дважды проиграла.

Крупные выигрыши клиентов PARI

Свернуть

Один из клиентов PARI выиграл в третьем туре 2 840 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей на экспресс из нескольких матчей, среди которых были встречи «Урала» с «Родиной» и «Уфы» с «Шинником». В первой игре он выбрал победу уральской команды с коэффициентом 1.72. Во втором матче он поставил на «Уфу» с форой (0) по коэффициенту 1.63. Коэффициент всего экспресса составил 28.40. «Урал» и «Уфа» свои матчи выиграли. 

Другой клиент поставил 70 000 рублей на экспресс из шести матчей. Четыре из них были в Лиге PARI. Во встречах «Чайка» — «Волга», «СКА Хабаровск» — «Торпедо», «КАМАЗ» — «Челябинск» и «Уфа» — «Шинник» игрок взял ставку тотал меньше трех голов. Общий коэффициент экспресса достиг 6.68. В итоге у клиента прошли все ставки, кроме матча «КАМАЗ» — «Челябинск», по которому был оформлен возврат. Общая сумма выигрыша составила 392 700 рублей.

Еще один клиент выиграл 400 225 рублей, поставив 2500 рублей на экспресс из восьми матчей. Среди них было две игры Лиги PARI. Клиент взял победу «Урала» в матче с «Родиной» и выбрал ставку на то, что во встрече «Черноморца» и «Арсенала» обе команды забьют. Коэффициент всего экспресса составил 160.09. «Урал» победил, а «Черноморец» и «Арсенал» завершили игру со счетом 1:2.

Что ждать в четвертом туре Лиги PARI

Свернуть

11 августа «Торпедо» примет в гостях «Спартак» из Костромы. Московская команда начала сезон неуверенно, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью. У «Спартака» по итогам трех туров победа, ничья и поражение. Лидеры чемпионата — «Урал» и «Факел» — показывают стопроцентный результат. В четвертом туре они сыграют на выезде с «Енисеем» и «КАМАЗом» соответственно. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»
БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»
Новости
Шоу-матчи со стримерами и встреча с известными игроками. PARI представляет киберспортивную программу на «ПАРИ ФЕСТ»
Шоу-матчи со стримерами и встреча с известными игроками. PARI представляет киберспортивную программу на «ПАРИ ФЕСТ»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»
Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Бена Шелтона в финале ATP Торонто с Кареном Хачановым
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Бена Шелтона в финале ATP Торонто с Кареном Хачановым
Новости
Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей
Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей
Новости
Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представляет баскетбольную программу на ПАРИ ФЕСТе
Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представляет баскетбольную программу на ПАРИ ФЕСТе
Новости
«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Павел Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Павел Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
Новости
«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
Новости
PARI: «Зенит» — фаворит центрального матча третьего тура РПЛ против ЦСКА
PARI: «Зенит» — фаворит центрального матча третьего тура РПЛ против ЦСКА
Новости

Новое

Читать все новости