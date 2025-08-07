Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»

Партнерский проект
Матчи третьего тура Лиги PARI прошли с 2 по 4 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В третьем туре три очка за победу набрали «Уфа», «Урал», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Факел» и «Арсенал». Большинство встреч тура закончились победой с разницей в один гол. Самыми результативными матчами были «Урал» — «Родина» (2:1), «КАМАЗ» — «Челябинск» (2:1) и «Черноморец» — «Арсенал» (1:2).
«Чайка», «Волга Ульяновск», «Спартак Кострома», «Нефтехимик», «Ротор» и «Енисей» в третьем туре заработали одно очко за ничейные исходы своих матчей. При этом «Нефтехимик» уже третий раз играет вничью. «Шинник», «Родина», «Челябинск», «Торпедо», «Сокол» и «Черноморец» в третьем туре проиграли.
Самым крупным матчем по объему принятых ставок в третьем туре Лиги PARI стала встреча «Ротора» и «Енисея». На эту встречу пришлось 19% от всего оборота пари на игры третьего тура. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.
На втором месте по объему принятых ставок матч «Черноморца» и «Арсенала». На него пришлось 17% от всего оборота пари на игры третьего тура. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. На третьем месте по объему принятых ставок игра «СКА Хабаровск» и «Торпедо» (почти 14%). В этой встрече победили хозяева поля со счетом 1:0.
Наиболее прибыльными для PARI стали встречи «Ротора» и «Енисея», «Черноморца» и «Арсенала», а также «СКА Хабаровска» и «Торпедо». Первый матч завершился с нулями на табло. «Черноморец» дома выглядел предпочтительнее, чем «Арсенал», который до этого оба своих матча сыграл 1:1. В итоге победила тульская команда. В прошлом сезоне встречи между «СКА Хабаровск» и «Торпедо» были богаты на голы — ничья 2:2 и разгромная домашняя победа москвичей 4:0. Однако в этот раз забила только хабаровская команда.
Наиболее убыточной для PARI стала игра «Урала» и «Родины». В этом сезоне команда из Екатеринбурга показывает уверенную игру и не знает поражений. «Родина» лишь однажды сыграла вничью и дважды проиграла.
Один из клиентов PARI выиграл в третьем туре 2 840 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей на экспресс из нескольких матчей, среди которых были встречи «Урала» с «Родиной» и «Уфы» с «Шинником». В первой игре он выбрал победу уральской команды с коэффициентом 1.72. Во втором матче он поставил на «Уфу» с форой (0) по коэффициенту 1.63. Коэффициент всего экспресса составил 28.40. «Урал» и «Уфа» свои матчи выиграли.
Другой клиент поставил 70 000 рублей на экспресс из шести матчей. Четыре из них были в Лиге PARI. Во встречах «Чайка» — «Волга», «СКА Хабаровск» — «Торпедо», «КАМАЗ» — «Челябинск» и «Уфа» — «Шинник» игрок взял ставку тотал меньше трех голов. Общий коэффициент экспресса достиг 6.68. В итоге у клиента прошли все ставки, кроме матча «КАМАЗ» — «Челябинск», по которому был оформлен возврат. Общая сумма выигрыша составила 392 700 рублей.
Еще один клиент выиграл 400 225 рублей, поставив 2500 рублей на экспресс из восьми матчей. Среди них было две игры Лиги PARI. Клиент взял победу «Урала» в матче с «Родиной» и выбрал ставку на то, что во встрече «Черноморца» и «Арсенала» обе команды забьют. Коэффициент всего экспресса составил 160.09. «Урал» победил, а «Черноморец» и «Арсенал» завершили игру со счетом 1:2.
11 августа «Торпедо» примет в гостях «Спартак» из Костромы. Московская команда начала сезон неуверенно, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью. У «Спартака» по итогам трех туров победа, ничья и поражение. Лидеры чемпионата — «Урал» и «Факел» — показывают стопроцентный результат. В четвертом туре они сыграют на выезде с «Енисеем» и «КАМАЗом» соответственно.