«Лилль» и «Боруссия» должны обменяться голами. Клиент PARI поставил на это 250 000 рублей

12 марта дортмундская «Лилль» проведет ответный матч с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют примерно равные шансы на успех. Так, поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.60, а на триумф «Лилля» — с коэффициентом 2.80. Вероятности этих исходов составляют приблизительно 37% и 35%. Ничью в основное время можно взять за 3.40 (около 28%).

Большинство клиентов PARI также считает, что черно-желтые окажутся сильнее. 68% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех дортмундского коллектива. На «Лилль» сделано 24% и 8% — на ничью.

Букмекеры считают, что шансы «Боруссии» выйти в следующий этап турнира чуть выше, и предлагают поставить на это за 1.85. Аналогичная ставка на «Лилль» доступна за 1.95. На этом рынке игроки также выбирают гостей, на успех которых приходится 75% от всего объема ставок рынка. Соответственно, доля французского клуба составляет 25%.

Исходя из оценок аналитиков, зрители вряд ли увидят много голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.93. При этом букмекеры ожидают, что в ответном матче также произойдет обмен голами, и предлагают поставить на это за 1.70. Один из клиентов заключил пари на сумму 250 000 рублей на то, что в матче забьют обе команды. Он включил эту ставку в экспресс из трех событий с суммарным коэффициентом 4.57. Если все ставки сыграют, выплата игроку составит 1 142 500 рублей.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1. Если команды повторят исход первого матча, сыграет ставка за 7.00.

Обе команды находятся в числе аутсайдеров турнира. Поставить на победу «Боруссии» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов можно с коэффициентом 70.00. Если же победителями турнира станут французские «доги», сыграет коэффициент 120.00.