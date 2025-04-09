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18 апреля 18:33ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Локомотив» обыграет «Авангард» и выйдет в полуфинал Кубка Гагарина

Сделать ставку на сухую победу ярославцев можно за 6.50
Валентин Васильев

19 апреля состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.95, что составляет 49% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 3.60 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.52 (63%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.55 (37%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Ак Барса» приходится около 93% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 6% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 80% на 20% в пользу «Локомотива»

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Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира намного более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.04 (92%). Проход «Авангарда» котируется перед пятым матчем за 12.00 (8%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.50. Если омичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.30.

Предыдущая игра в 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась со счетом 2:1. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались ярославцы. «Локомотив» лидирует и в серии плей-офф — 3:1.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 2.20. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Триумф «Авангарда» котируется за 42.00.

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