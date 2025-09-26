Клиент PARI поставил 200 000 рублей на победу «Локомотива» над «Автомобилистом» в КХЛ

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.75, что соответствует примерно 56% вероятности. Спрогнозировать победу екатеринбуржцев можно по коэффициенту 4.30 (около 23%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.50 (приблизительно 22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.40 (67%). Поставить на итоговый успех «Автомобилиста» можно за 2.90 (33%).

Клиенты PARI убеждены в успехе фаворита. На победу «Локомотива» приходится 95% от общего объема ставок на исход игры в основное время. На успех «Автомобилиста» и ничью сделано 3% и 2% соответственно. Соотношение во всем объеме ставок на исход игры с учетом вероятности овертайма и буллитов — 96% на 4% в пользу «Локо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.10. Если уральцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.90.

«Локо» и «Автомобилист» в последний раз встречались друг с другом в декабре прошлого года, и тогда сильнее оказались екатеринбуржцы — 3:1. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «железнодорожников». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.62. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов из Омска котируется за 2.30.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на третий период — 3.45. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей на победу «Локомотива» в основное время игры по коэффициенту 1.75.

«Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, начал текущий сезон Континентальной хоккейной лиги с шести побед и двух поражений. В копилке ярославской команды 13 очков. Статистика «Автомобилиста» скромнее — четыре победы, четыре поражения и восемь очков в активе.

Поставить на победу «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 5.00. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира, опережающие ЦСКА (6.00), «Авангард» (7.00) и «Трактор» (8.00). Чемпионство «Автомобилиста» в этом сезоне котируется за 9.00.