Клиенты PARI ставят на ЦСКА против «Локомотива» в 29-м туре РПЛ

19 мая в одном из ключевых матчей 29-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и стартует в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 42% вероятности. Котировки на триумф «Локомотива» составляют 2.95 (приблизительно 32%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 26%).

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 74% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 15% от всего оборота пари сделано в пользу триумфа «Локомотива» и 11% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.80. Если команды Михаила Галактионова и Марко Николича ограничатся максимум двумя голами, сыграет ставка за 2.00. Стоит отметить, что за последние десять туров ставка на тотал больше 2.5 в матчах с участием «Локомотива» и ЦСКА заходила по три раза.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.65. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.20. На отрезке из последних десяти туров РПЛ ставка «обе забьют» сыграла в семи матчах с участием «Локомотива» и сразу пяти — с участием ЦСКА.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.70, на «Локомотив» — за 2.15. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.50. В активе ЦСКА и «Локомотива» в этом чемпионате десять и семь сухих побед соответственно.

По итогам 28 туров чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 55 очками, а «Локо» находится на шестой строчке с 49 баллами. Матч первого круга завершился победой «железнодорожников» со счетом 1:0. В линии PARI шансы ЦСКА на финиш в тройке котируются за 1.27. Если команда Галактионова завершит сезон в топ-4, сыграет ставка за 18.00.