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19 мая 6:10ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на ЦСКА против «Локомотива» в 29-м туре РПЛ

По оценкам аналитиков, в матче будет забито как минимум три мяча
Валентин Васильев

19 мая в одном из ключевых матчей 29-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и стартует в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 42% вероятности. Котировки на триумф «Локомотива» составляют 2.95 (приблизительно 32%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 26%).

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 74% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 15% от всего оборота пари сделано в пользу триумфа «Локомотива» и 11% — на ничью.

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По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.80. Если команды Михаила Галактионова и Марко Николича ограничатся максимум двумя голами, сыграет ставка за 2.00. Стоит отметить, что за последние десять туров ставка на тотал больше 2.5 в матчах с участием «Локомотива» и ЦСКА заходила по три раза.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.65. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.20. На отрезке из последних десяти туров РПЛ ставка «обе забьют» сыграла в семи матчах с участием «Локомотива» и сразу пяти — с участием ЦСКА.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.70, на «Локомотив» — за 2.15. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.50. В активе ЦСКА и «Локомотива» в этом чемпионате десять и семь сухих побед соответственно.

По итогам 28 туров чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 55 очками, а «Локо» находится на шестой строчке с 49 баллами. Матч первого круга завершился победой «железнодорожников» со счетом 1:0. В линии PARI шансы ЦСКА на финиш в тройке котируются за 1.27. Если команда Галактионова завершит сезон в топ-4, сыграет ставка за 18.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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